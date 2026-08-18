Incendio en Huesca
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Vascos de vacaciones en Jaca se organizan en grupos de voluntarios para evitar que el fuego alcance la localidad

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18:00 - 20:00

Última actualización

El voluntariado se ha organizado para intentar extinguir el incendio en Huesca. El auzolan funciona para evitar que el fuego alcance a la localidad de Jaca, y ahí muchos vascos están tomando parte activa con tareas de desbroce para proteger las casas.

Incendios Sociedad

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