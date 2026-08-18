Vascos de vacaciones en Jaca se organizan en grupos de voluntarios para evitar que el fuego alcance la localidad
El voluntariado se ha organizado para intentar extinguir el incendio en Huesca. El auzolan funciona para evitar que el fuego alcance a la localidad de Jaca, y ahí muchos vascos están tomando parte activa con tareas de desbroce para proteger las casas.
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