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Tras el eclipse solar, llega otro: parcial de Luna el día 28

Tras el eclipse solar total del pasado 12 de agosto, el cielo ofrece un nuevo fenómeno astronómico: la noche del 28 de agosto será visible un eclipse parcial de Luna, que cubrirá aproximadamente el 93% del disco lunar. Podrá observarse a simple vista, sin necesidad de instrumentación especial.
ECLIPSE PARCIAL LUNA EFE españa

Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Ilargi eklipse partziala: noiz eta nola ikusi Euskal Herrian
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EITB

Última actualización

El 28 de agosto de 2026, apenas dos semanas después del eclipse solar total del 12 de agosto, llegará el siguiente fenómeno astronómico. Se tratará de un eclipse parcial de Luna, durante el que aproximadamente el 93 % del disco lunar quedará cubierto.

La observación podrá realizarse a simple vista, ya que contemplar un eclipse lunar no entraña ningún peligro para la vista. Tampoco será necesario utilizar ningún tipo de instrumentación especial, aunque unos prismáticos o un telescopio pueden permitir apreciar con mayor detalle la superficie lunar.

Por tanto, en Euskadi será posible seguir la fase parcial completa, siempre que las condiciones meteorológicas y la visibilidad del horizonte lo permitan.

Este eclipse forma parte del mismo ciclo de eclipses que comenzó con el fenómeno solar del 12 de agosto. En los eclipses, el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de una determinada manera, lo que permite que la sombra de uno de los cuerpos se proyecte sobre otro.

¿Cuándo serán los próximos eclipses de Sol?

Después del eclipse solar de agosto de 2026 habrá que esperar menos de un año para volver a contemplar un eclipse de Sol desde Euskal Herria. El calendario recoge dos nuevas citas destacadas:

2 de agosto de 2027: eclipse parcial de Sol, con alrededor del 75 % del disco solar cubierto.

26 de enero de 2028: nuevo eclipse parcial de Sol, con aproximadamente el 77 % del Sol cubierto.

En ambos casos se tratará de eclipses parciales, por lo que el Sol no llegará a quedar completamente oculto. Para observar cualquier eclipse solar será imprescindible utilizar protección ocular adecuada y nunca mirar directamente al Sol.

¿Cuándo serán los próximos eclipses totales de Luna?

El calendario astronómico ofrece también varias oportunidades para contemplar eclipses totales de Luna durante los próximos años. Las fechas señaladas son:

31 de diciembre de 2028: eclipse total de Luna.

26 de junio de 2029: eclipse total de Luna.

20 de diciembre de 2029: eclipse total de Luna.

Los eclipses lunares totales se producen cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna y nuestro planeta proyecta su sombra sobre el satélite. Durante la fase de totalidad, la Luna puede adquirir una tonalidad rojiza, un fenómeno conocido popularmente como Luna de sangre.

A diferencia de los eclipses solares, los lunares pueden observarse directamente sin ningún tipo de protección especial para los ojos.

Calendario astronómico en Euskadi

De esta forma, el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será solo el comienzo de una sucesión de fenómenos astronómicos destacados. La siguiente cita llegará el 28 de agosto de 2026, con un eclipse parcial de Luna visible en toda España. En Euskadi, además, será posible seguir la fase parcial completa antes del ocaso lunar.

Durante los dos años siguientes habrá otros dos eclipses solares parciales, mientras que el calendario se completará con tres eclipses totales de Luna entre finales de 2028 y 2029.

Así, quienes disfruten de la observación del cielo tendrán varias oportunidades para volver a mirar hacia arriba y contemplar cómo la posición del Sol, la Tierra y la Luna da lugar a estos fenómenos.

Eclipses lunares Eclipses solares Sociedad

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