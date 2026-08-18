El 28 de agosto de 2026, apenas dos semanas después del eclipse solar total del 12 de agosto, llegará el siguiente fenómeno astronómico. Se tratará de un eclipse parcial de Luna, durante el que aproximadamente el 93 % del disco lunar quedará cubierto.

La observación podrá realizarse a simple vista, ya que contemplar un eclipse lunar no entraña ningún peligro para la vista. Tampoco será necesario utilizar ningún tipo de instrumentación especial, aunque unos prismáticos o un telescopio pueden permitir apreciar con mayor detalle la superficie lunar.

Por tanto, en Euskadi será posible seguir la fase parcial completa, siempre que las condiciones meteorológicas y la visibilidad del horizonte lo permitan.

Este eclipse forma parte del mismo ciclo de eclipses que comenzó con el fenómeno solar del 12 de agosto. En los eclipses, el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de una determinada manera, lo que permite que la sombra de uno de los cuerpos se proyecte sobre otro.