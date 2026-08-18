Tras el eclipse solar, llega otro: parcial de Luna el día 28
El 28 de agosto de 2026, apenas dos semanas después del eclipse solar total del 12 de agosto, llegará el siguiente fenómeno astronómico. Se tratará de un eclipse parcial de Luna, durante el que aproximadamente el 93 % del disco lunar quedará cubierto.
La observación podrá realizarse a simple vista, ya que contemplar un eclipse lunar no entraña ningún peligro para la vista. Tampoco será necesario utilizar ningún tipo de instrumentación especial, aunque unos prismáticos o un telescopio pueden permitir apreciar con mayor detalle la superficie lunar.
Por tanto, en Euskadi será posible seguir la fase parcial completa, siempre que las condiciones meteorológicas y la visibilidad del horizonte lo permitan.
Este eclipse forma parte del mismo ciclo de eclipses que comenzó con el fenómeno solar del 12 de agosto. En los eclipses, el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de una determinada manera, lo que permite que la sombra de uno de los cuerpos se proyecte sobre otro.
¿Cuándo serán los próximos eclipses de Sol?
Después del eclipse solar de agosto de 2026 habrá que esperar menos de un año para volver a contemplar un eclipse de Sol desde Euskal Herria. El calendario recoge dos nuevas citas destacadas:
2 de agosto de 2027: eclipse parcial de Sol, con alrededor del 75 % del disco solar cubierto.
26 de enero de 2028: nuevo eclipse parcial de Sol, con aproximadamente el 77 % del Sol cubierto.
En ambos casos se tratará de eclipses parciales, por lo que el Sol no llegará a quedar completamente oculto. Para observar cualquier eclipse solar será imprescindible utilizar protección ocular adecuada y nunca mirar directamente al Sol.
¿Cuándo serán los próximos eclipses totales de Luna?
El calendario astronómico ofrece también varias oportunidades para contemplar eclipses totales de Luna durante los próximos años. Las fechas señaladas son:
31 de diciembre de 2028: eclipse total de Luna.
26 de junio de 2029: eclipse total de Luna.
20 de diciembre de 2029: eclipse total de Luna.
Los eclipses lunares totales se producen cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna y nuestro planeta proyecta su sombra sobre el satélite. Durante la fase de totalidad, la Luna puede adquirir una tonalidad rojiza, un fenómeno conocido popularmente como Luna de sangre.
A diferencia de los eclipses solares, los lunares pueden observarse directamente sin ningún tipo de protección especial para los ojos.
Calendario astronómico en Euskadi
De esta forma, el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será solo el comienzo de una sucesión de fenómenos astronómicos destacados. La siguiente cita llegará el 28 de agosto de 2026, con un eclipse parcial de Luna visible en toda España. En Euskadi, además, será posible seguir la fase parcial completa antes del ocaso lunar.
Durante los dos años siguientes habrá otros dos eclipses solares parciales, mientras que el calendario se completará con tres eclipses totales de Luna entre finales de 2028 y 2029.
Así, quienes disfruten de la observación del cielo tendrán varias oportunidades para volver a mirar hacia arriba y contemplar cómo la posición del Sol, la Tierra y la Luna da lugar a estos fenómenos.
Te puede interesar
Vascos de vacaciones en Jaca se organizan en grupos de voluntarios para evitar que el fuego alcance la localidad
El voluntariado se ha organizado para intentar extinguir el incendio en Huesca. El auzolan funciona para evitar que el fuego alcance a la localidad de Jaca, y ahí muchos vascos están tomando parte activa con tareas de desbroce para proteger las casas.
La Policía Municipal de Pamplona apunta a un fallo humano del conductor en el accidente del camión de Navarrería
El conductor se bajó del vehículo con el camión en punto muerto y sin activar el freno de mano, según el atestado remitido por la Policía Municipal de Pamplona al juzgado. En un primer momento aseguró que había accionado el freno, pero posteriormente manifestó que no lo recordaba con claridad.
Muere el niño vizcaíno atropellado por un tractor en Espinosa de los Monteros (Burgos)
El accidente ocurrió el pasado sábado y desde entonces permanecía ingresado en el Hospital de Cruces en estado muy grave.
El Imserso repetirá fórmula en la temporada 2026-2027: viajes a 50 euros y opción de viajar con mascota
Se ofertarán casi 900 000 plazas, de las cuales se han reservado 7400 a 50 euros destinadas a pensionistas de menos recursos. La comercialización de los viajes comenzará entre el 14 y 15 de septiembre
En directo: Desfile de la Ballena
El desfile de La Ballena viste de colores Bilbao. La principal atracción para los más jóvenes recorrerá las calles de la villa acompañada por miles de personas.
En directo: Txupinazo de Aste Nagusia
Bilbao dará comienzo a sus fiestas: con el estruendo del txupín, los bilbaínos tienen por delante siete días de fiesta con los que poder disfrutar de la Aste Nagusia.
Restricciones de agua en varios pueblos de Álava por la sequía y la escasez
El Consorcio de Aguas de Álava ha decretado restricciones en localidades como Agurain o Alegria-Dulantzi. En el caso de Zuia han comenzado a llevar agua en camiones cisterna para garantizar el suministro.
La lluvia ayuda a controlar el incendio de Riglos
Tras la evolución favorable del incendio, hoy comenzarán a volver a sus casas las más de 1000 personas desalojadas de 19 núcleos de población.
El incendio de Riglos evoluciona favorablemente y está todo listo para el retorno de los desalojados
La mayor parte del fuego, que ha quemado más de 17 500 hectáreas, está estabilizado, a falta de algunos sectores. Los realojos comenzarán el martes.