MIGRAZIO-KRISIA
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Ceutara iritsitako ehunka emakume migranteek egoera bereziki lazgarrian jarraitzen dute

Iragarkia
Ceuta Emakumeak argazkia
18:00 - 20:00
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Marokotik Ceutara iritsi ziren ehunka emakumeek egoera bereziki lazgarrian jarraitzen dute. Jada egoera larrian badaude ere, gainerako gizonezko migranteen hitzek, jokaerek eta ekintzek babes falta areagotzen dute. UNICEF gertutik ari da krisia bizitzen: polizia nahikorik ez dagoela eta dauden agenteek ezin dietela lagundu salatu dute.

Migrazioa Indarkeria matxistaren biktimak Indarkeria matxista Gizartea

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