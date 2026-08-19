LEHORTEA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Europa lehorte larrian dago

Iragarkia
HANNINGFORD (United Kingdom), 17/08/2026.- Low water levels reveal the lakebed at Hanningfield Reservoir in Britain, 17 August 2026. According to Environment Agency data, five key reservoirs in the UK are now 'exceptionally low'. Drought and back-to-back heatwaves are putting pressure on public water supplies. Extreme heat, combined with little rainfall, means almost three-quarters of England and the whole of Wales are now in drought. (sequía, Reino Unido) EFE/EPA/NEIL HALL
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Euri-faltak eta ondoz ondoko bero-boladek ibaien emaria murrizten dute, eta eragina dute nekazaritzan, garraioan eta ur-horniduran.

Ura Klima Aldaketa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X