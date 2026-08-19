Aunque la evolución del incendio es favorable, y se avanza en la estabilización del perímetro en el sector del flanco izquierdo, en el entorno de Santa Cruz de la Serós y San Juan de la Peña existen "muchos puntos calientes, sin quemar, en zonas arbóreas" y donde están trabajando sobre todo las brigadas del Infoar y la Unidad Militar de Emergencias (UME).