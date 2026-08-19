Atropello mortal
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Realizan un minuto de silencio en Espinosa de los Monteros por el niño de Bizkaia fallecido en un atropello

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Minutu bateko isilunea egin dute Espinosa de los Monterosen, harrapaketa batean hildako Bizkaiko haurrarengatik

Última actualización

El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros (Burgos) ha realizado un minuto de silencio en memoria del niño de 10 años fallecido este lunes en el hospital de Cruces a consecuencia de las graves lesiones sufridas tras ser atropellado por un tractor en la noche del sábado en la localidad burgalesa.

Burgos Accidentes de Tráfico Sociedad

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