Harrapaketa hilgarria

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Minutu bateko isilunea egin dute Espinosa de los Monterosen, harrapaketa batean hildako Bizkaiko haurra gogoratzeko

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Espinosa de los Monteros herriko Udalak (Burgos) minutu bateko isilunea egin du astelehen honetan Gurutzetako ospitalean larunbat gauean traktore batek harrapatuta hil den 10 urteko haurraren omenez.

Burgos Trafiko Istripuak Gizartea

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