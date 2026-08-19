Bilboko Aste Nagusia
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Erasoen aurkako dispositiboa aktibatuko dute Bilbon larunbatean Aste Nagusirako

Udalak eta Bilboko Konpartsek, batera, eraso matxistentzako protokolo espezifikoa berritu dute.

BILBAO, 19/08/2026.- El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto (6d), junto a representantes de la corporación municipal y de Bilboko Konpartsak, ha presentado la estrategia municipal ante las agresiones machistas, racistas y LGTBIfóbicas diseñada para Aste Nagusia. EFE/ Miguel Toña
Juan Mari Aburto Bilboko alkatea, udalbatzako eta Bilboko Konpartsetako ordezkariekin batera. Argazkia: EFE
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bilboko Udalak eraso matxisten, arrazisten eta LGTBIQ+ komunitatearen aurkako erasoen estrategia abiaraziko du datorren larunbatean, abuztuaren 22an, Aste Nagusia hastearekin batera. Estrategia horren barruan, arreta-telefonoen berri ematen duten txartelak banatu eta pegatinak jarriko ditu Udalak.

Bilboko Udalak asteazken honetan aurkeztu du erasoen aurkako kanpaina, Arriaga antzokian egindako ekitaldi batean. Bertan, Juan Maria Aburto alkatea, Itziar Urtasun Berdintasun eta Jaietako zinegotziarekin, Bilboko Konpartsetako kideekin eta gizarte- eta kultura-eragileekin batera egon da.

Errespetu nagusia lelopean, hirugarren urtez jarraian martxan jarriko dute dispositiboa.

"Testuinguru politikoak, sozialak edo kulturalak ezin dira inoiz aitzakia izan oinarrizko eskubideak urratzeko", adierazi du Aburtok prentsaurrekoan, eta azpimarratu du Bilbok ez duela "atzerapausorik" emango printzipio horien defentsan.

Alkateak, gainera, egunotan hiria bisitatuko dutenei galdetu die: "Mundu guztiak argi izatea nahi dugu zer ez dagoen Bilbo onartzeko prest: ez dugu onartzen eraso matxistarik, arrazistarik edo LGTBIQ+fobikorik, ezta gorrotozko diskurtsorik ere".

Bestalde, askatasuna hiriaren eta jaien balio "ukaezinetako" bat dela aldarrikatu du Urtasunek, eta gizarte osoa prebentzioan inplikatzea eskatu du.

Puntu moreak

Dispositiboak Udalak 2022tik Abandoibarran, Europa parkean, Casilda Iturrizar parkeko Pergolan eta Plaza Biribilean jartzen dituen puntu moreak mantenduko ditu, eta horiei aurten Evaristo Txurruka kaian jarriko dutena gehituko zaie.

Horietan, eraso sexistetan eta gorroto-gertakarietan trebatutako langileak egongo dira behar dutenei arreta ematen.

Indarkeria matxistaren biktimek 24 orduko arreta izango dute Gizarte Larrialdietako Udal Zerbitzuaren, Udaltzaingoaren eta Ertzaintzaren bitartez, baita laguntza psikologikoa eta juridikoa ere.

Gorroto-istiluetarako eta eraso arrazistetarako eta LGTBIQ+ komunitatearen kontrakoetarako, arreta eta aholkularitza zerbitzua egongo da bederatzi egunetan, talde espezializatuekin.

Udalak gertakarien aurrean jarduteko hiru protokoloak berrargitaratu ditu, zortzi hizkuntzatan: euskara, gaztelania, ingelesa, frantsesa, arabiera, txinera, errumaniera eta portugesa.

Protokoloa berritu du Bilboko Konpartsekin batera

Bilboko Konpartsekin batera, Udalak Aste Nagusian eraso matxistetarako protokolo espezifikoa berritu du, kulturartekotasuna eta LGTBIQ+ ikuspegia jasotzen dituena, eta informazio-gida bat argitaratu du lau hizkuntzatan.

Gainera, txartelak eta pegatinak diseinatu dituzte arretarako telefonoekin, eta Eusko Jaurlaritzaren 112 SOS Deiak aplikazioa deskargatzera animatu dute, larrialdi zerbitzuei geolokalizazio bidez ohartarazteko aukera ematen duena eta eraso matxistentzako atal espezifiko bat duena.

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