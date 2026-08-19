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Melanomaren aurkako lehen txertoak 3. fasea gainditu du eskala handiko saiakuntza kliniko batean

Moderna eta Merck farmazia-enpresek RNA mezularia daraman txerto pertsonalizatu horrek immunoterapia-tratamenduarekin batera emanda izan duen arrakastaren berri eman dute. Burtsetan gorakada nabarmena izan dute bi enpresen akzioek.

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Artxiboko irudia: Zientzialariak txertoekin lanean laborategi batean
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EITB

Azken eguneratzea

Moderna eta Merck farmazia-konpainia estatubatuarrek asteazken honetan iragarri dutenez, melanomaren, azaleko minbizi larrienaren, aurka probatzen ari diren RNA mezularian oinarritutako txerto esperimentalak arrakasta izan du 3. fasean. Iragarpen horrek etorkizun hurbilean patologia horren aurkako tratamendu eraginkor bat izateko itxaropena piztu du, eta bi enpresen akzioek igoera nabarmena izan dute burtsan.

Entsegu kliniko honetan, RNA mezularia daraman (Covid-19aren aurkako txertoetan erabiltzen den teknologia bera) pertsonalizatutako txerto bat eta Merck etxeko immunoterapiako tratamendu bat (pembrolizumab) konbinatu dituzte.

Enpresen arabera, txertoa eta immunoterapia tratamentu hori batera emanda bi helburu nagusi gainditu dira: berriro gaixotu gabe bizirautea eta beste organo batzuetan metastasirik sortu gabe bizirautea. 

Kasu honetan ez dute zehaztu zenbatean gainditu diren bi helburu horiek. Urtarrilean argitaratutako saiakuntzaren 2B fasean, berriz, enpresek adierazi zuten tratamenduak % 49 murriztu zuela berriz gaixotzeko arriskua 5 urtean, eta metastasia izateko arriskua % 59.

Txerto pertsonalizatua paziente bakoitzarentzat

Ikerketan III eta IV motako arrisku handiko larruazaleko melanoma duten 1.137 pazientek parte hartu dute. Guztiei ebakuntza egin zieten tumorea erauzteko eta zientzialariek paziente bakoitzaren tumoreak aztertu dituzte. Tumore jakin horren ezaugarri espezifikoen aurkako erantzun immunitarioa eragingo duen txertoa sortu dute.

Beraz, paziente bakoitzarentzat pertsonalizatutako txertoa da kasu honetan erabiltzen ari direna, ez orain arteko txertoak bezala, edozeini jarri dakiokeen txerto bat.

Modernak eta Merckek azpimarratu dute lortutako emaitzak "erabakigarriak" direla; izan ere, melanoma helburu duen eta 3. fasea gainditzen duen lehen azterlana da honakoa. Aurrerantzean ere entseguetan jarraituko dutela iragarri dute, beste parametro batzuk ebaluatzeko.

Dena ongi joan eta osasun-sistemetara iritsiko balitz, kirurgiaren ondorengo tratamenduetan erabiliko litzateke, "paziente gehiago sendatzeko aukera areagotzeko helburuarekin", Merks laborategietako presidente Dean Liren arabera.

Modernak eta Merck enpresek elkarrekin burutzen duten garapen klinikoko programak (INTerpath deitu diote) beste bederatzi saiakuntza kliniko ere egiten ditu RNA mezularian oinarritutako txertoak eta inmunoterapiak uztartuz. Fase ezberdinetan daude entsegu horiek eta biriketako, maskuriko edo giltzurrun-kartzinoma zelularreko tumoreak sendatzea dute helburu.

Zientzia Txertoak Gizartea

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