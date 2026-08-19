La primera vacuna contra el melanoma supera la fase 3 en un ensayo a gran escala

Las farmacéuticas estadounidenses Moderna y Merck han anunciado este miércoles el éxito que ha obtenido en su fase 3 la vacuna experimental con ARN mensajero que están probando contra el melanoma, el cáncer de piel más grave. Este anuncio ha avivado la esperanza de tener en un futuro cercano un tratamiento definitivo contra esta patología y ha disparado las acciones de ambas farmacéuticas en bolsa.

El medicamento que están probando en este ensayo han combinado una vacuna personalizada con ARN mensajero (la misma tecnología empleada en las vacunas contra el Covid-19) con un tratamiento de inmunoterapia de Merck, el pembrolizumab.

Aunque en esta fase no han detallado en qué medida, según las farmacéuticas la combinación de la vacuna con la inmunoterapia de Merck ha superado dos objetivos: la supervivencia sin recaída y la supervivencia sin metástasis a otros órganos.

En la fase 2B del ensayo, publicada en enero, las empresas afirmaron que el tratamiento redujo el riesgo de recaída en un 49 % en 5 años y el riesgo de metástasis en un 59 %.

Vacuna personalizada para cada paciente

En el estudio han participado 1137 pacientes con melanoma cutáneo de alto riesgo III y IV a los que han intervenido quirúrgicamente para extirpar el tumor. Los científicos han analizado los tumores de cada paciente para generar una vacuna que provoque una respuesta inmunitaria contra las características específicas de ese tumor concreto.

Por lo tanto, se trata de una vacuna personalizada para cada paciente, a diferencia de las vacunas que conocemos hasta ahora, diseñadas para combatir un patógeno común.

Moderna y Merck han subrayado que los resultados obtenidos representan “un momento crucial”, ya que se trata del primer estudio con el melanoma como objetivo que supera la fase 3, y afirman que el estudio continuará su curso para evaluar otros parámetros.

En caso de que llegue, finalmente, a los sistemas sanitarios se emplearía en tratamientos después de la cirugía “con el objetivo de aumentar la posibilidad de curación de más pacientes”, según Dean Li, presidente de los laboratorios Merks.

El programa de desarrollo clínico que llevan a cabo Moderna y Merck, al que han llamado INTerpath, lleva a cabo también otros nueve ensayos clínicos con vacunas basadas en ARN mensajero en combinación con inmunoterapia. Están en distintas fases del ensayo y tienen como objetivo llegar a curar otro tipo de tumores como el de pulmón, el de vejiga o el carcinoma renal celular.