Rigloseko suteak onera egin du eta etxera itzuli dira hustutako 13 herritako 583 bizilagunak
Ostegun honetan baliteke sutea egonkortzea eta oraindik beren etxeetatik kanpo dauden Centenero, Ena eta Botayan herrietako bizilagunak ere itzultzea.
Riglosen gutxienez 18.400 hektarea kiskali dituen baso-suteak (Huesca, Aragoi) itzali gabe jarraitzen du, baina azken orduetako bilakaera onak garren ondorioz hustutako 13 herritako 583 bizilagunak etxera itzultzea ahalbidetu du. Hala ere, 320 pertsona inguruk beren etxeetatik kanpo jarraitzen dute oraindik.
Zehazki, Santa Maria de la Peña, Salinas de Jaca, Villalangua, Larues, Bailo, Arbues, Alastuey, Triste, Yeste, La Peña Estacion, Bernues, Osia eta Anzanigo herrietako bizilagunak itzuli dira.
Oraingoz, Ena, Centenero, Botaya, Santa Cruz de la Seros eta Binacua herrietako bizilagunek itxaron egin beharko dute. Guztira, 320 pertsona dira.
Gaurtik aurrera, Aemetek erabateko aldaketa iragarri du, Aragoi osoan 8-12 gradu jaitsiko dira tenperaturak eta ziurtzat jotzen da euria egingo duela. Hori dela eta, baliteke sutea egonkortzea eta oraindik beren etxeetatik kanpo dauden herrietako bizilagunak ere itzultzea.
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