La evolución favorable del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca), que afecta a una superficie provisional de 18 400 hectáreas, ha permitido en las últimas horas la vuelta a casa del vecindario de 13 pueblos desalojados, 583 personas en total.

Se trata de los núcleos de población de Santa María de la Peña, Salinas de Jaca, Villalangua, Larués, Bailo, Arbués, Alastuey, Triste, Yeste, La Peña Estación, Bernués, Osia y Anzánigo.

Permanecen desalojados los pueblos de Ena, Centenero, Botaya, Atarés, Santa Cruz de la Serós y Binacua, 320 personas en total.

Durante la jornada de hoy, jueves, en la que se prevé un descenso de las temperaturas de alrededor de 10 grados, se podría valorar ya dar el incendio por estabilizado, así como el regreso de las personas evacuadas en Centenero, Ena y Botaya.

