La evolución favorable del incendio de Riglos permite el regreso a casa de 583 vecinos de 13 pueblos
La evolución favorable del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca), que afecta a una superficie provisional de 18 400 hectáreas, ha permitido en las últimas horas la vuelta a casa del vecindario de 13 pueblos desalojados, 583 personas en total.
Se trata de los núcleos de población de Santa María de la Peña, Salinas de Jaca, Villalangua, Larués, Bailo, Arbués, Alastuey, Triste, Yeste, La Peña Estación, Bernués, Osia y Anzánigo.
Permanecen desalojados los pueblos de Ena, Centenero, Botaya, Atarés, Santa Cruz de la Serós y Binacua, 320 personas en total.
Durante la jornada de hoy, jueves, en la que se prevé un descenso de las temperaturas de alrededor de 10 grados, se podría valorar ya dar el incendio por estabilizado, así como el regreso de las personas evacuadas en Centenero, Ena y Botaya.
Te puede interesar
La primera vacuna contra el melanoma supera la fase 3 en un ensayo a gran escala
Las farmacéuticas Moderna y Merck han anunciado el éxito de esta vacuna personalizada basada en ARN mensajero y que se ha probado en pacientes operados de melanoma en combinación con un tratamiento de inmunoterapia. Las acciones de ambas empresas se han disparado en bolsa.
Bilbao activará el sábado su dispositivo contra las agresiones en la Aste Nagusia
El Ayuntamiento ha renovado también, junto a Bilboko Konpartsak, el protocolo específico para agresiones machistas.
Granada está inmersa en un enjambre sísmico desde el 14 de agosto
Granada ha pasado otra noche en vela, contando réplicas tras el terremoto de 4,8 grados que sacudió ayer la provincia, el segundo desde el pasado sábado. Los expertos confirman que tanto la provincia como su área metropolitana están inmersas en un enjambre sísmico desde el 14 de agosto: una sucesión de terremotos superficiales de potencia similar que podría durar semanas o meses.
Los cientos de mujeres migrantes que llegaron a Ceuta siguen en una situación especialmente crítica
Los cientos de mujeres migrantes que llegaron desde Marruecos a Ceuta siguen en una situación especialmente crítica. Aunque ya se encuentran en una situación grave, las palabras, actitudes y acciones del resto de hombres migrantes aumentan su desamparo. UNICEF está viviendo la crisis de cerca: han denunciado que no hay suficiente policías y que los agentes presentes no pueden ayudarlas.
La sequía golpea a Europa
La falta de lluvias y las sucesivas olas de calor reducen el caudal de los ríos y afectan a la agricultura, el transporte y el abastecimiento de agua.
Realizan un minuto de silencio en Espinosa de los Monteros por el niño de Bizkaia fallecido en un atropello
El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros (Burgos) ha realizado un minuto de silencio en memoria del niño de 10 años fallecido este lunes en el hospital de Cruces a consecuencia de las graves lesiones sufridas tras ser atropellado por un tractor en la noche del sábado en la localidad burgalesa.
El Gobierno de Aragón autoriza la vuelta de cerca de 500 vecinos de siete pueblos evacuados por el incendio de Riglos
Aunque la evolución del incendio es favorable, y se avanza en la estabilización del perímetro en el sector del flanco izquierdo, en el entorno de Santa Cruz de la Serós y San Juan de la Peña existen "muchos puntos calientes, sin quemar, en zonas arbóreas" y donde están trabajando sobre todo las brigadas del Infoar y la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Los restos humanos hallados en Yesa son de un vecino de Pamplona: el caso se investiga como homicidio
La investigación ha sido asumida por la Guardia Civil de Zaragoza, en colaboración con la Policía Foral y la Policía Municipal de Pamplona. Los restos humanos aparecieron en la orilla del pantano el pasado 4 de agosto, al quedar al descubierto por el descenso del agua debido a la sequía.
El 35 % de los conductores da positivo en los controles de drogas en las carreteras vascas
En las 2.809 pruebas practicadas por la Ertzaintza en los primeros cinco meses del año 982 conductores dieron positivo por drogas, lo que supone un ligero descenso de 0,7 puntos respecto a la tasa de positividad registrada en el mismo periodo del pasado año.