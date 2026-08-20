INCENDIO EN HUESCA
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La evolución favorable del incendio de Riglos permite el regreso a casa de 583 vecinos de 13 pueblos

Durante la jornada de este jueves se podría dar por estabilizado el incendio, y también podrían volver a sus hogares las personas desalojadas en Centenero, Ena y Botaya.
GRAF1219. PEÑAS DE RIGLOS (HUESCA), 17/08/2026.- Puesto de mando avanzado del incendio de las Peñas de Riglos, junto al pueblo de Santa María de la Peña, uno de los pueblos que está desalojado por los incendios. Los 1.049 vecinos de los diecinueve municipios evacuados a causa del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) podrán ir volviendo paulatinamente a sus casas a partir de mañana ante la buena evolución del fuego, aunque todavía no esté completamente estabilizado. EFE/ Javier Blasco
Restos del incendio en Santa María de la Peña. EFE.
Euskaraz irakurri: Rigloseko sutearen azken ordua: Etxera itzuli dira hustutako 13 herritako 583 bizilagunak
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Agencias | EITB

Última actualización

La evolución favorable del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca), que afecta a una superficie provisional de 18 400 hectáreas, ha permitido en las últimas horas la vuelta a casa del vecindario de 13 pueblos desalojados, 583 personas en total. 

Se trata de los núcleos de población de Santa María de la Peña, Salinas de Jaca, Villalangua, Larués, Bailo, Arbués, Alastuey, Triste, Yeste, La Peña Estación, Bernués, Osia y Anzánigo.

Permanecen desalojados los pueblos de Ena, Centenero, Botaya, Atarés, Santa Cruz de la Serós y Binacua, 320 personas en total.

Durante la jornada de hoy, jueves, en la que se prevé un descenso de las temperaturas de alrededor de 10 grados, se podría valorar ya dar el incendio por estabilizado, así como el regreso de las personas evacuadas en Centenero, Ena y Botaya.

Aragón Incendios Sociedad

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Aunque la evolución del incendio es favorable, y se avanza en la estabilización del perímetro en el sector del flanco izquierdo, en el entorno de Santa Cruz de la Serós y San Juan de la Peña existen "muchos puntos calientes, sin quemar, en zonas arbóreas" y donde están trabajando sobre todo las brigadas del Infoar y la Unidad Militar de Emergencias (UME).
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