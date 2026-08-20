INCENDIO EN NAVARRA
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Continúan las labores de extinción del incendio de Urzainqui tras reavivarse la pasada noche

La luvia que ha caído la pasada noche sobre el terreno afectado no ha sido suficiente para atenuar el fuego, y siguen las labores de extinción. 

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Equipos de extinción en el incendio forestal en Urzainqui (Navarra). Foto: Nekane Jayo

Euskaraz irakurri: Urzainkiko sutearen azken ordua: Bart indarra hartu du atzera Urzainkiko suteak eta itzaltzeko lanean jarraitzen dute
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Agencias | EITB

Última actualización

Las labores de extinción del incendio forestal en Urzainqui, declarado el pasado viernes y reactivado la tarde del lunes, continúan este jueves, después de que esta pasada noche se hayan vuelto a reavivar las llamas. Y es que la tormenta y las lluvias que cayeron ayer por la noche en la zona no han sido suficientes para menguar el fuego. 

Según ha informado SOS Navarra, ayer, miércoles, llovió ligeramente en la zona y aumentó la humedad relativa en la zona, si bien el riesgo de incendio previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la zona continúa siendo muy alto este jueves en el Pirineo. 

El fuego afecta a una zona de fuerte pendiente y difícil acceso. Por ello, en las labores de extinción participan siete helicópteros en apoyo de los efectivos terrestres. 

Durante la noche han trabajado en el lugar brigadas de los parques de Lodosa, Estella y Navascués, y está previsto que reciban este jueves el relevo de brigadas de Cordovilla, Navascués y Sangüesa.

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