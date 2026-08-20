Rescatan entre zarzas a una vaca tras caer por el terraplén en el quinto encierro de Falces

La vaca ha permanecido durante varios minutos sin poder moverse, atrapada en una zona cubierta de zarzas y matorrales. Finalmente, el animal ha intentado salir por sus propios medios, pero no ha conseguido liberarse. Ante esta situación se ha puesto en marcha un rescate con sogas en auzolan para sacar a la res de la zona en la que había quedado atrapada.