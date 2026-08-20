Encierro de Falces
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Rescatan entre zarzas a una vaca tras caer por el terraplén en el quinto encierro de Falces

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sasi artean behi bat erreskatatu dute Faltzesko bosgarren entzierroan lubetatik erori ostean

Última actualización

La vaca ha permanecido durante varios minutos sin poder moverse, atrapada en una zona cubierta de zarzas y matorrales. Finalmente, el animal ha intentado salir por sus propios medios, pero no ha conseguido liberarse. Ante esta situación se ha puesto en marcha un rescate con sogas en auzolan para sacar a la res de la zona en la que había quedado atrapada. 

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