¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Incidentes en Barcelona tras una manifestación multitudinaria por la vivienda
Euskaraz irakurri: Istiluak Bartzelonan, manifestazio jendetsu baten ostean
Más de 120 000 personas según los organizadores y más de 20 000 según la Guardia Urbana salieron ayer a la calle para protestar por la situación de la vivienda, protesta que deribo en disturbios, con quema de contenedores, más de una docena de detenidos y varios heridos.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
La tortilla de oreja con aroma de pimentón del legazpiarra Jon Agirre gana un concurso internacional
EN DIRECTO
Hace min.
Arranca en la CAV la campaña de vacunación contra la gripe
EN DIRECTO
Hace min.
Tres heridos al colisionar tres vehículos en Mungia
EN DIRECTO
Hace min.
Desahucian a una familia con dos menores de edad a su cargo en Vitoria-Gasteiz
EN DIRECTO
Hace min.
Pedrosa reitera su "autocrítica" y asunción de "responsabilidades" ante los malos resultados del informe PISA
EN DIRECTO
Hace min.
El Nobel de Medicina reconoce a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por sus avances en optogenética
EN DIRECTO
Hace min.
Será noticia: consecuencias de las lluvias, la decisión de Pedro Sánchez y el Museo de Bellas Artes de Bilbao
EN DIRECTO
Hace min.
Las lluvias del sábado generaron una entrada de agua sin precedentes en el sistema de saneamiento de Bilbao, según el Consorcio de Aguas
EN DIRECTO
Hace min.
Inmejorable ambiente en Lazkao, en la 50 edición de Kilometroak
Cargar más