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Incidentes en Barcelona tras una manifestación multitudinaria por la vivienda

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Istiluak Bartzelonan, manifestazio jendetsu baten ostean

EITB

Última actualización

Más de 120 000 personas según los organizadores y más de 20 000 según la Guardia Urbana salieron ayer a la calle para protestar por la situación de la vivienda, protesta que deribo en disturbios, con quema de contenedores, más de una docena de detenidos y varios heridos.

Barcelona Manifestaciones Sociedad

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