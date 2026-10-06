ETXEBIZITZA
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Istiluak Bartzelonan, etxebizitza eskubidearen aldeko manifestazio jendetsu baten ostean

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Antolatzaileen arabera 120.000 pertsona baino gehiago eta Udaltzaingoaren arabera 20.000 pertsona baino gehiago kalera atera ziren atzo etxebizitzaren egoeraren aurka protesta egiteko. Istiluak izan ziren, edukiontziak erre zituzten, eta dozena bat atxilotu baino gehiago eta hainbat zauritu.

Bartzelona Manifestazioak Gizartea

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