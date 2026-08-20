El incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) ha quedado este jueves estabilizado tras el trabajo de los equipos de extinción desplegados desde el pasado 10 de agosto, día en que se originó este fuego, que ha quemado, según las mediciones más precisas obtenidas por satélite, 14 500 hectáreas dentro de un perímetro que afecta a 18 400.

Tras la reunión del CECOPI de esta mañana, el Gobierno de Aragón ha informado de que la noche ha transcurrido "con tranquilidad", con el paso de una tormenta que ha dejado precipitaciones de casi 15 litros por metro cuadrado en las zonas más activas del incendio y con una bajada de las temperaturas, lo que ha ayudado a refrescar el terreno.

Pese a esta mejora, aún se siguen detectando algunos puntos calientes, sobre los que el operativo va a intensificar los trabajos este jueves, día en el que se prevé un descenso de las temperaturas de alrededor de 10 grados.