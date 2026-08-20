INCENDIO EN HUESCA
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Estabilizado el incendio de Riglos tras quemar 14 500 hectáreas

A lo largo de este jueves se evaluará el regreso a sus casas de las personas desalojadas en Centenero, Ena y Botaya, que se suman a las 583 personas de 13 pueblos que ya pudieron volver a sus domicilios ayer. 

GRAF1219. PEÑAS DE RIGLOS (HUESCA), 17/08/2026.- Puesto de mando avanzado del incendio de las Peñas de Riglos, junto al pueblo de Santa María de la Peña, uno de los pueblos que está desalojado por los incendios. Los 1.049 vecinos de los diecinueve municipios evacuados a causa del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) podrán ir volviendo paulatinamente a sus casas a partir de mañana ante la buena evolución del fuego, aunque todavía no esté completamente estabilizado. EFE/ Javier Blasco
Restos del incendio en Santa María de la Peña. EFE.
Euskaraz irakurri: Rigloseko sutearen azken ordua: Etxera itzuli dira hustutako 13 herritako 583 bizilagunak
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Agencias | EITB

Última actualización

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) ha quedado este jueves estabilizado tras el trabajo de los equipos de extinción desplegados desde el pasado 10 de agosto, día en que se originó este fuego, que ha quemado, según las mediciones más precisas obtenidas por satélite, 14 500 hectáreas dentro de un perímetro que afecta a 18 400.

Tras la reunión del CECOPI de esta mañana, el Gobierno de Aragón ha informado de que la noche ha transcurrido "con tranquilidad", con el paso de una tormenta que ha dejado precipitaciones de casi 15 litros por metro cuadrado en las zonas más activas del incendio y con una bajada de las temperaturas, lo que ha ayudado a refrescar el terreno.

Pese a esta mejora, aún se siguen detectando algunos puntos calientes, sobre los que el operativo va a intensificar los trabajos este jueves, día en el que se prevé un descenso de las temperaturas de alrededor de 10 grados.

Vuelven a casa 583 personas desalojadas de 13 pueblos

La evolución favorable del incendio ha permitido en las últimas horas la vuelta a casa del vecindario de 13 pueblos desalojados, 583 personas en total. 

Se trata de los núcleos de población de Santa María de la Peña, Salinas de Jaca, Villalangua, Larués, Bailo, Arbués, Alastuey, Triste, Yeste, La Peña Estación, Bernués, Osia y Anzánigo.

A lo largo de la mañana se evaluará el regreso a sus domicilios de los vecinos de Centenero, Ena y Botaya, un total de 117 personas.

Además, quedarán pendientes de realojo Atarés (83 personas), Santa Cruz de la Serós (74) y Binacua (46). En conjunto, 203 personas que previsiblemente podrán volver a sus hogares también en las próximas horas.

Aragón Incendios Sociedad

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