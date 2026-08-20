SUTEA HUESCAN
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Rigloseko sutea egonkortu dute 14.500 hektarea kiskali ostean

Ostegun honetan baliteke oraindik beren etxeetatik kanpo dauden Centenero, Ena eta Botayan herrietako bizilagunak ere itzultzea. Atzo, etxera itzuli ziren hustutako beste 13 herritako 583 bizilagunak.

GRAF1219. PEÑAS DE RIGLOS (HUESCA), 17/08/2026.- Puesto de mando avanzado del incendio de las Peñas de Riglos, junto al pueblo de Santa María de la Peña, uno de los pueblos que está desalojado por los incendios. Los 1.049 vecinos de los diecinueve municipios evacuados a causa del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) podrán ir volviendo paulatinamente a sus casas a partir de mañana ante la buena evolución del fuego, aunque todavía no esté completamente estabilizado. EFE/ Javier Blasco

Santa Maria de la Peñan, etxeetatik oso gertu gelditu dira sugarrak. Argazkia: EFE.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Rigloseko baso-sutea (Huesca, Aragoi) egonkortzea lortu dute ostegun honetan, azken orduotan inguru horretan egindako euriari esker. Satelite bidez egindako azken neurketen arabera, pasa den abuztuaren 10tik gutxienez 14.500 hektarea kiskali ditu suak eta 18.500 hektareako perimetroari eragin dio. 

Gaur goizean CECOPI Koordinazio Zentro Operatiboaren bileraren ondotik, gaua "lasaia" izan dela jakinarazi du Aragoiko Gobernuak. Gaueko ekaitzaren ondorioz, ia 15 litro pilatu dira metro koadroko eta horrek sua itzaltzeko lanetan lagundu du. 

Egoerak hobera egin badu ere, puntu beroak daude oraindik eta horiek itzaltzeko lanean ari dira. Gaurtik aurrera, Aemetek erabateko aldaketa iragarri du, Aragoi osoan 8-12 gradu jaitsiko dira tenperaturak eta ziurtzat jotzen da euria egingo duela. 

Etxera itzuli dira hustutako 13 herritako 583 bizilagunak

Azken orduetako bilakaera onak garren ondorioz hustutako 13 herritako 583 bizilagunak etxera itzultzea ahalbidetu du. 

Zehazki, Santa Maria de la Peña, Salinas de Jaca, Villalangua, Larues, Bailo, Arbues, Alastuey, Triste, Yeste, La Peña Estacion, Bernues, Osia eta Anzanigo herrietako bizilagunak itzuli dira. 

Goizean zehar Centenero, Ena eta Botayan herrietako bizilagunak itzuli daitezkeen aztertuko dute (117 pertsona). 

Halaber, ostegun honetan baliteke oraindik beren etxeetatik kanpo dauden Atares, Santa Cruz de la Seros eta Binacua herrietako bizilagunak ere itzultzea.

Aragoi Suteak Gizartea

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