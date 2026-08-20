Rigloseko sutea egonkortu dute 14.500 hektarea kiskali ostean
Ostegun honetan baliteke oraindik beren etxeetatik kanpo dauden Centenero, Ena eta Botayan herrietako bizilagunak ere itzultzea. Atzo, etxera itzuli ziren hustutako beste 13 herritako 583 bizilagunak.
Rigloseko baso-sutea (Huesca, Aragoi) egonkortzea lortu dute ostegun honetan, azken orduotan inguru horretan egindako euriari esker. Satelite bidez egindako azken neurketen arabera, pasa den abuztuaren 10tik gutxienez 14.500 hektarea kiskali ditu suak eta 18.500 hektareako perimetroari eragin dio.
Gaur goizean CECOPI Koordinazio Zentro Operatiboaren bileraren ondotik, gaua "lasaia" izan dela jakinarazi du Aragoiko Gobernuak. Gaueko ekaitzaren ondorioz, ia 15 litro pilatu dira metro koadroko eta horrek sua itzaltzeko lanetan lagundu du.
Egoerak hobera egin badu ere, puntu beroak daude oraindik eta horiek itzaltzeko lanean ari dira. Gaurtik aurrera, Aemetek erabateko aldaketa iragarri du, Aragoi osoan 8-12 gradu jaitsiko dira tenperaturak eta ziurtzat jotzen da euria egingo duela.
Etxera itzuli dira hustutako 13 herritako 583 bizilagunak
Azken orduetako bilakaera onak garren ondorioz hustutako 13 herritako 583 bizilagunak etxera itzultzea ahalbidetu du.
Zehazki, Santa Maria de la Peña, Salinas de Jaca, Villalangua, Larues, Bailo, Arbues, Alastuey, Triste, Yeste, La Peña Estacion, Bernues, Osia eta Anzanigo herrietako bizilagunak itzuli dira.
Goizean zehar Centenero, Ena eta Botayan herrietako bizilagunak itzuli daitezkeen aztertuko dute (117 pertsona).
Halaber, ostegun honetan baliteke oraindik beren etxeetatik kanpo dauden Atares, Santa Cruz de la Seros eta Binacua herrietako bizilagunak ere itzultzea.
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