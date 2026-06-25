Tom Morello cancela su actuación en BBK Bilbao Music Legends por motivos familiares
El músico Tom Morello ha anunciado la cancelación de sus próximos compromisos en Europa, incluida su actuación prevista en el BBK Bilbao Music Legends, debido a una situación familiar urgente. El artista ha expresado su deseo de regresar a los escenarios europeos tan pronto como le sea posible.
Su madre, Mary Morello, ha sido hospitalizada y el artista regresará a Estados Unidos para acompañarla y ayudar en su cuidado, según ha informado este jueves en una publicación compartida en sus redes sociales.
“Queridos amigos, fans y compañeros. Mi querida madre, Mary Morello, está de nuevo en el hospital y vuelvo a casa para cuidarla. Ha sido increíble recorrer el Reino Unido y Europa con todos vosotros este verano, y estoy deseando volver para continuar con este movimiento que empezamos. Con mucho amor, unidad y fuerza", señala en el comunicado Tom Morello.
De esta forma, Morello no actuará en el Tons of Rock Festival ni en el BBK Bilbao Music Legends Festival.
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