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Tom Morello cancela su actuación en BBK Bilbao Music Legends por motivos familiares

Su madre, Mary Morello, ha sido hospitalizada y el artista regresará a Estados Unidos para acompañarla y ayudar en su cuidado. El artista ha expresado su deseo de regresar a los escenarios europeos tan pronto como le sea posible.
El músico Tom Morello, en uno de sus conciertos. Foto de archivo: Tom Morello
Euskaraz irakurri: Tom Morellok bertan behera utzi du BBK Bilbao Music Legends-eko emanaldia, arrazoi familiarrengatik
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EITB

Última actualización

El músico Tom Morello ha anunciado la cancelación de sus próximos compromisos en Europa, incluida su actuación prevista en el BBK Bilbao Music Legends, debido a una situación familiar urgente. El artista ha expresado su deseo de regresar a los escenarios europeos tan pronto como le sea posible.

Su madre, Mary Morello, ha sido hospitalizada y el artista regresará a Estados Unidos para acompañarla y ayudar en su cuidado, según ha informado este jueves en una publicación compartida en sus redes sociales.

“Queridos amigos, fans y compañeros. Mi querida madre, Mary Morello, está de nuevo en el hospital y vuelvo a casa para cuidarla. Ha sido increíble recorrer el Reino Unido y Europa con todos vosotros este verano, y estoy deseando volver para continuar con este movimiento que empezamos. Con mucho amor, unidad y fuerza", señala en el comunicado Tom Morello. 

De esta forma, Morello no actuará en el Tons of Rock Festival ni en el BBK Bilbao Music Legends Festival

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