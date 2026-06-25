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Tom Morellok bertan behera utzi du BBK Bilbao Music Legends-eko emanaldia, familia arrazoiak direla eta

Bere ama, Mary Morello, ospitaleratu egin dute eta artista AEBra itzuliko da, haren zaintzan laguntzeko. Ahal bezain laster Europako agertokietara itzultzeko nahia adierazi du artista ezagunak.

Tom Morello musikaria, kontzertu batean. Artxiboko argazkia: Tom Morello

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EITB

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Tom Morello musikariak Europan aurreikusitako hurrengo hitzorduak bertan behera utziko dituela iragarri du, BBK Bilbao Music Legends jaialdian aurreikusita zuen emanaldia barne, familia arrazoiak direla eta. Ildo horretatik, ahal bezain laster Europako agertokietara itzultzeko nahia adierazi du artista ezagunak.

Bere ama, Mary Morello, ospitaleratu egin dute eta artista AEBra itzuliko da, haren zaintzan laguntzeko, bere sare sozialen bidez zabaldutako mezu batean azaldu duenez.

"Lagun, zale eta lankide maiteak. Nire ama, Mary Morello, ospitalean dago berriro, eta etxera itzuliko naiz bera zaintzeko. Harrigarria izan da Erresuma Batua eta Europa zuekin batera zeharkatzea uda honetan, eta itzultzeko irrikitan nago hasi genuen mugimendu honekin jarraitzeko. Maitasun, batasun eta indar handiz", adierazi du Tom Morellok ohar horretan.

Gauzak horrela, Morello ez da Tons of Rock Festival jaialdian arituko, ezta BBK Bilbao Music Legends Festivalen ere, besteak beste.

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