Tom Morellok bertan behera utzi du BBK Bilbao Music Legends-eko emanaldia, familia arrazoiak direla eta
Bere ama, Mary Morello, ospitaleratu egin dute eta artista AEBra itzuliko da, haren zaintzan laguntzeko. Ahal bezain laster Europako agertokietara itzultzeko nahia adierazi du artista ezagunak.
Tom Morello musikariak Europan aurreikusitako hurrengo hitzorduak bertan behera utziko dituela iragarri du, BBK Bilbao Music Legends jaialdian aurreikusita zuen emanaldia barne, familia arrazoiak direla eta. Ildo horretatik, ahal bezain laster Europako agertokietara itzultzeko nahia adierazi du artista ezagunak.
Bere ama, Mary Morello, ospitaleratu egin dute eta artista AEBra itzuliko da, haren zaintzan laguntzeko, bere sare sozialen bidez zabaldutako mezu batean azaldu duenez.
"Lagun, zale eta lankide maiteak. Nire ama, Mary Morello, ospitalean dago berriro, eta etxera itzuliko naiz bera zaintzeko. Harrigarria izan da Erresuma Batua eta Europa zuekin batera zeharkatzea uda honetan, eta itzultzeko irrikitan nago hasi genuen mugimendu honekin jarraitzeko. Maitasun, batasun eta indar handiz", adierazi du Tom Morellok ohar horretan.
Gauzak horrela, Morello ez da Tons of Rock Festival jaialdian arituko, ezta BBK Bilbao Music Legends Festivalen ere, besteak beste.
Zure interesekoa izan daiteke
Bilbao BBK Livek hiriko erdigunera eramango ditu Belen Aguilera, Ana Curra eta Merina Gris
“Bereziak” kontzertu programak Las Petunias, LaBlackie, Raly, Gara Duran eta joseluis ere programatuko ditu Bilboko hainbat txokotan, uztailaren 9tik 11ra.
Gasteizko jazz jaialdiak 50 kontzertu eskainiko ditu
Musika topaldiaren 49. edizioko izar nagusia Ruben Blades panamar musikaria izango da; uztailaren 17an arituko da Mendizorrotzan.
EHZ, engaiamendua eta dantza 30 urtez
Festibalariek Euskal Herria Zuzenean jaialdiaren 30. urtebetetzea ospatuko dute Arberatze-Zilhekoan, Niko Etxartek, Xakek, Merina Grisek, DAMek, Anestesiak, Belek, Silitiak eta Etzakitek hauspotuta.
Donostiako Jazzaldiak David Murray, Joe Lovano eta Miguel Martín sarituko ditu
Uztailaren 22tik 26ra, 77 kontzertu eskainiko ditu Donostiako musika jaialdiak; 47, doakoak. Bi saxofonista handiek eta 1984tik 2026ra Jazzaldia zuzendu duen pertsonak jasoko dituzte Ohorezko sariak.
Olaia Inziartek "Gereziak" grabatu du, BOSekin batera
Nafar musikariak "Lehengo lepotikan burua" diskoko kantua grabatu du gaur goizean Bilbao Orkestra Sinfonikoko musikariekin batera, Fernando Velazquezen gidaritzapean. Ura Bere Bidean kontzertuan parte hartuko du urriaren 22, 23 eta 24an.
Pantxoak eta Peiok jaso dute aurtengo Adarra saria, Donostiako Victoria Eugenian
Epaimahaiaren arabera, Pantxoak eta Peiok 60ko hamarkadatik gaur arte “kantuaren plazera” gozarazi diete hainbat belaunaldiri, interpretazio zainduak, melodia kantagarriak eta konpromiso soziala uztartuta. Saritutako bikoteak emanaldia egin du saria jaso eta gero.
Zetak taldeak hiru egun iragarri ditu Gasteizen "Km0" ikusteko: urtarrilaren 16a, 22a eta 23a, Buesa Arenan
Iragarpenak ikusmin handia piztu du taldearen jarraitzaileen artean, eta Zetaken ibilbidean etapa berri bati hasiera emango dion proiektuari buruzko informazio gehiago jasotzeko zain daude. Sarrerak igande eguerdian jarri dituzte salgai.
Guztira 270.000 ikuslek egin zuten bat ETB2n eta ETB ONen San Mameseko "Mitoaroa III" ikuskizun historikoarekin
Mitoaroa trilogiaren amaierako kontzertu handia ikusgai dago ETB ONen eta PRIMERANen, berriro ikusi nahi dutenentzat edo zuzenekoa galdu zutenentzat.
Zetak taldeak 'Km0' ikuskizun berria eskainiko du urtarrilaren 23an Buesa Arenan
Sarrerak eguerdian jarri dituzte salgai, eta ikuskizun berriak ikusmin handia piztu du jarraitzaileen artean, informazio gehiago jasotzeko zain baitaude. Proiektu horrek etapa berri bat abiatuko du taldearen ibilbidean.