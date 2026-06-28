Una enorme tormenta obliga a cancelar el festival EHZ
La organización ha pedido a los asistentes que no regresen a casa en coche debido a las condiciones meteorológicas. El recinto presenta zonas completamente embarradas, lo que dificulta la movilidad.
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Chris Isaak será el encargado de abrir el festival Bilbao BBK Legends
El 26 y 27 de junio el festival BBK Legends reunirá a grandes nombres de diferentes estilos musicales del rock internacional. VIERNES 26 DE JUNIO 19:30 - DEA MATRONA 20:50 - CRACKER 22:15 - CHRIS ISAAK SÁBADO 27 DE JUNIO 19:30 - GRAVEYARD 20:55 - BEAT 22:50 - TOM MORELLO (Suspendido) Chris Isaak estará a las diez de la noche en el Bilbao Arena, en Miribilla y seguro que también tendrá tiempo para celebrar su 70 cumpleaños.
Tom Morello cancela su actuación en BBK Bilbao Music Legends por motivos familiares
Su madre, Mary Morello, ha sido hospitalizada y el artista regresará a Estados Unidos para acompañarla y ayudar en su cuidado. El artista ha expresado su deseo de regresar a los escenarios europeos tan pronto como le sea posible.
El Bilbao BBK Live programará en el centro de la villa a Belén Aguilera, Ana Curra y Merina Gris
El programa de conciertos Bereziak también ofrecerá conciertos de Las Petunias, LABLACKIE, Raly, Gara Durán y joseluis en distintos espacios de Bilbao del 9 al 11 de julio
El Festival de Jazz de Vitoria propone 50 conciertos
La gran estrella de la 49ª edición del festival será el músico panameño Rubén Blades, que estará en Mendizorrotza el 17 de julio.
EHZ, 30 años de música y compromiso
El público celebrará este fin de semana en Arberatze-Zilhekoa el 30º aniversario del festival Euskal Herria Zuzenean al ritmo de Niko Etxart, Xak, Merina Gris, Dam, Anestesia, Bele, Silitia y Etzakit.
El Bilbao BBK Live celebrará el 12 de julio la jornada “Euskaraz!”
Bengo, Eider Saez, Korrontzi, XSakara, Arten y Afrika Bibang actuarán en el centro de Bilbao el domingo, un día después de que termine la programación de Kobetamendi, con entrada gratuita.
El Jazzaldia de San Sebastián premiará a David Murray, Joe Lovano y Miguel Martín
El festival donostiarra ofrecerá entre el 22 y el 26 de julio 77 conciertos, 47 de ellos gratuitos. Los premios de honor de esta edición irán a parar dos grandes saxofonistas y el director del certamen entre los años 1984 y 2026.
Olaia Inziarte graba "Gereziak" junto a la BOS
La música navarra ha grabado esta mañana junto a los músicos y músicas de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, bajo la batuta de Fernando Velázquez, la canción del disco "Lehengo lepotikan burua". Inziarte será una de las participantes del concierto Ura Bere Bidean los días 22, 23 y 24 de octubre.
Pantxoa eta Peio reciben el Adarra Saria 2026 en el Victoria Eugenia donostiarra
Tras recoger el premio, el dúo labortano ha ofrecido un concierto, en el que han interpretado algunas de sus canciones más conocidas, en un abarrotado Victoria Eugenia.