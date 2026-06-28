Una enorme tormenta obliga a cancelar el festival EHZ

El 26 y 27 de junio el festival BBK Legends reunirá a grandes nombres de diferentes estilos musicales del rock internacional. VIERNES 26 DE JUNIO 19:30 - DEA MATRONA 20:50 - CRACKER 22:15 - CHRIS ISAAK SÁBADO 27 DE JUNIO 19:30 - GRAVEYARD 20:55 - BEAT 22:50 - TOM MORELLO (Suspendido) Chris Isaak estará a las diez de la noche en el Bilbao Arena, en Miribilla y seguro que también tendrá tiempo para celebrar su 70 cumpleaños.