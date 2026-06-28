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Una enorme tormenta obliga a cancelar el festival EHZ

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EHZ festibala
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ekaitzak EHZ jaialdia bertan behera uztera behartu du
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EITB

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La organización ha pedido a los asistentes que no regresen a casa en coche debido a las condiciones meteorológicas. El recinto presenta zonas completamente embarradas, lo que dificulta la movilidad.

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Chris Isaak será el encargado de abrir el festival Bilbao BBK Legends

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