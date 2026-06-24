Pero más allá de esos grandes nombres, EHZ no es un negocio, sino “un vector de intercambio y reflexión” organizado por una asociación sin ánimo de lucro, un festival organizado por el pueblo para el pueblo, desde el compromiso con la ciudadanía.

Además de la música, en la programación del EHZ tiene cabida el pensamiento político, y mesas redondas y charlas conviven con acordes y ritmos: “Más allá del ejercicio de consumo, queremos que las y los asistentes al festival sean actores, y los animamos a que interactúen y realicen sus aportaciones”, explican desde la organización.

En las charlas de esta edición, en la que el festival cumple tres décadas, se hablará, entre otros temas, sobre Inteligencia Artificial, transexualidad en menores, estrategias comunicativas de la extrema derecha, pesticidas, imperialismo estadounidense y tensión entre pantallas y el euskera.

Además, más allá de la música, quienes compren el bono de tres días (63 euros) o entradas para el viernes, el sábado o el domingo (25, 27 y 18 euros) podrán ver otro tipo de espectáculos: un recital de bertsos musicados con Haira Aizpurua, Miren Artetxe, Ekhine Zapiain, Lora Lascano, Bastien Marianne eta Maiana Agurre, “Leinu” de Berdinki Zirkus, “Aireak esan dezan” de Maitane Sarralde, “Alperrak, tunanteak eta maleanteak” de Gilkitxaro konpainia y “RR”, performance de Maialen Lujanbio.