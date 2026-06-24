26-28 junio
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EHZ, 30 años de música y compromiso

El público celebrará este fin de semana en Arberatze-Zilhekoa el 30º aniversario del festival Euskal Herria Zuzenean al ritmo de Niko Etxart, Xak, Merina Gris, Dam, Anestesia, Bele, Silitia y Etzakit. 

Bele (Lide Hernando)

Bele actuará el sábado a partir de las 19:15, en el escenario Arberatze

Euskaraz irakurri: EHZ, engaiamendua eta dantza 30 urtez
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Natxo Velez | EITB

Última actualización

El camino emprendido en 1996 en Arrosa no ha terminado, ni mucho menos. El festival EHZ, Euskal Herria Zuzenean, mira adelante en su 30º aniversario, bajo el lema “Geroaren lehen notak” (primeras notas del futuro) y apoyando su eje sobre “el feminismo, el anticapitalismo, la ecología, la libertad sexual, la justicia social, el internacionalismo, la diversidad cultural y lucha contra todos los tipos de exclusión”. “EHZ no se consume, sino que es un festival participativo”, reza uno de sus eslogans.  

EHZ volverá a la casa que estrenó en 2024, Arberatze-Zilhekoa, que sucede como sede del festival a las poblaciones de Arrosa, Idauze-Mendi, Heleta, Lekorne e Irisarri. Además de charlas, espectáculos de artes escénicas y grupos menos mediáticos, han pasado por todas esas poblaciones en ediciones anteriores del festival grupos como , Public Enemy, Lluis Llach, Su Ta Gar, Alpha Blondy, Berri Txarrak, Goran Bregovic, Gojira, Fermin Muguruza, Laure Aitken, Crystal Fighters, Manu Chao, Kepa Junkera, Zebda...

Pero más allá de esos grandes nombres, EHZ no es un negocio, sino “un vector de intercambio y reflexión” organizado por una asociación sin ánimo de lucro, un festival organizado por el pueblo para el pueblo, desde el compromiso con la ciudadanía.  

Además de la música, en la programación del EHZ tiene cabida el pensamiento político, y mesas redondas y charlas conviven con acordes y ritmos: “Más allá del ejercicio de consumo, queremos que las y los asistentes al festival sean actores, y los animamos a que interactúen y realicen sus aportaciones”, explican desde la organización.

En las charlas de esta edición, en la que el festival cumple tres décadas, se hablará, entre otros temas, sobre Inteligencia Artificial, transexualidad en menores, estrategias comunicativas de la extrema derecha, pesticidas, imperialismo estadounidense y tensión entre pantallas y el euskera.

Además, más allá de la música, quienes compren el bono de tres días (63 euros) o entradas para el viernes, el sábado o el domingo (25, 27 y 18 euros) podrán ver otro tipo de espectáculos: un recital de bertsos musicados con  Haira Aizpurua, Miren Artetxe, Ekhine Zapiain, Lora Lascano, Bastien Marianne  eta Maiana Agurre, “Leinu” de Berdinki Zirkus, “Aireak esan dezan” de Maitane Sarralde, “Alperrak, tunanteak eta maleanteak” de Gilkitxaro konpainia y “RR”, performance de Maialen Lujanbio. 

En el apartado musical, la jornada del viernes estará protagonizada en los escenarios Arbertze y Zilhekoa por Entourloop, Xak, Ztah, Tekmao y Niko Etxart eta Hapa Hapa; el sábado actuarán Bele, Jonkass, Dena, Niña Coyote eta Chico Tornado, Anestesia, Merina Gris y el grupo palestino DAM; y el viernes pondrán la música para el cierre del festival Etzakit, Skabidean, Pambele y Silitia, entre otras propuestas. 

La edición de 2026 promete las primeras notas del futuro. Veremos cómo continúa esta agradable partitura. Comprobaremos, además, entonces, si han surtido efecto los esfuerzos realizados por miembros de EHZ en el reciente concierto en Bilbao del trío de Belfast Kneecap, donde les mostraron insistentemente banderolas con el texto "Kneecap-EHZ 2027". 

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