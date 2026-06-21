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El histórico espectáculo de Zetak en San Mamés conecta con 270 000 telespectadores en ETB2 y ETB ON

El memorable evento que cerró la trilogía Mitoaroa está disponible en ETB ON y PRIMERAN para quienes quieran volver a verlo o se lo perdieron en directo.
Zetak en San Mamés. Imagen: EITB
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EITB

Última actualización

El gran evento musical  Mitoaroa III que el grupo ZETAK  ofrecio ayer sábado en San Mamés tuvo también una amplia repercusión en su emisión televisiva. Fue el programa más visto de la noche y ETB2 fue la cadena líder del sábado con un 11,1 % de audiencia.

La emisión comenzó a las 22:00 horas y tuvo una audiencia acumulada de 270 000 telespectadores. En Euskadi tuvo una audiencia total del 22,1 %, y entre euskaldunes subió al 35,9 %. En Navarra, el espectáculo  Mitoaroa III fue elegido por el 23,3 % de la audiencia que estaba viendo la televisión y la cuota de pantalla entre euskaldunes alcanzó el 56,6 %. Asimismo, en ETB ON el consumo del streaming llega hasta casi los 10 000 usuarios.

Justamente,quienes no pudieron asistir a esta relevante cita musicalo deseen volver a disfrutarla, tienen disponible el concierto Mitoaroa III en las plataformas ETB ON, PRIMERAN y GUAU.

Los dos grandes conciertos ofrecidos por ZETAK durante dos días consecutivos en un San Mamés completamente lleno han constituido, sin duda, un hito de especial relevancia para la cultura musical vasca. Un acontecimiento de primer orden en el que EITB ha estado presente, en coherencia con su compromiso de acompañar y dar cobertura a los eventos de mayor trascendencia para la sociedad vasca.

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