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San Mameseko Mitoaroa III ikuskizun historikoarekin 270.000 ikuslek egin zuten bat orotara ETB2n eta ETB2 ONen

Mitoaroa trilogiaren amaierako kontzertu handia ikusgai dago ETB Onen eta PRIMERANen, berriro ikusi edo zuzenekoa galdu zutenentzat.

Zetak San Mamesen. Irudia: EITB
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EITB

Azken eguneratzea

ZETAK taldeak larunbat honetan San Mamesen eskaini duen "Mitoaroa III" ikuskizunak  oihartzun zabala izan du baita ere  telebistako emanaldian. Mitoaroa III larunbat gaueko saiorik ikusiena izan zen eta ETB2, kateen artean egun osoan liderra %11,1ko kuotarekin.

Gaueko 22:00etan hasi zen emanaldia eta orotara 270.000 ikus-entzuleko audientzia metatua izan zuen. Euskadin % 22,1ko audientzia izan zuen , eta euskaldunen artean % 35,9ra igo zen. Nafarroan, berriz telebista ikusten ari ziren ikus-entzuleen % 23,3k aukeratu zuen Mitoaroa III ikuskizuna  eta euskaldunen artean % 56,6ra iritsi zen audientzia-kuota. ETB ON-eko streamingari dagokionez, azpimarratzekoa erabiltzaile kopurua, ia 10.000 erabiltzaile inguru baititu oraingoz.

Hain zuzen ere, musika-hitzordu esanguratsu hau galdu zutenek edo berriz ikusi nahi dutenek, kontzertua ikusgai dute ETB ON, PRIMERAN eta GUAU plataformetan.

Mugarri nabarmena izan dira, zalantzarik gabe, ZETAK taldeak San Mames beteta bi egun jarraian eskainitako emanaldi handiak. Euskal gizartearentzat garrantzi berezia duten ekitaldietan presente egoteko EITBk egiten duen ahaleginaren barruan, larunbateko ikuskizuna zuzenean eskaini zen. 

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zetak mitoaroa pello reparaz
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zetakek erresistentziaren, oroimenaren eta irudimenaren gotorleku bilakatu du San Mames

2084an kokatutako distopia futurista baten bidez, musika, antzerkia, ikus-entzunezkoak eta performancea uztartu zituen bart Zetak taldeak San Mamesen, 40.000 ikusleren aurrean. Une hunkigarrienetakoa Jose Angel Iribarrek eta Inaxio Kortabarriak estadioko pasabide nagusia zeharkatu zutenekoa izan zen, ikurrina eta Nafarroako bandera eskuetan hartuta, 1976ko Atotxako desobedientzia-ekintza gogora ekarriz.

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