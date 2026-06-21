Zetak actuará el 23 de enero en el Buesa Arena con su nuevo espectáculo ‘Km0’

El grupo navarro Zetak, liderado por Pello Reparaz, ha anunciado que presentará su nuevo espectáculo, Km0, el próximo 23 de enero de 2027 en el Buesa Arena de Vitoria-Gasteiz. La formación ha dado a conocer la noticia durante la celebración de Mitoaroa III, donde ha sorprendido a sus seguidores con el avance de esta nueva propuesta escénica.

Aunque por el momento la banda no ha desvelado detalles sobre el formato ni el contenido de Km0, sí ha confirmado la fecha y el escenario elegido para su estreno. El anuncio ha despertado una gran expectación entre los seguidores del grupo, que aguardan con interés más información sobre un proyecto que marcará el inicio de una nueva etapa en la trayectoria de Zetak.

Las entradas saldrán a la venta a las 12:00 horas de este domingo a través de la página web zetakkmzero.eus. De esta manera, los seguidores podrán asegurarse ya su presencia en una cita que se perfila como uno de los grandes acontecimientos musicales del próximo año en Euskadi.

El anuncio llega tras el éxito rotundo de Mitoaroa III, uno de los proyectos más ambiciosos desarrollados por la banda en los últimos años. Con él, Zetak ha reafirmado su capacidad para combinar música, narrativa y espectáculo visual, consolidándose como una de las propuestas más innovadoras y reconocidas del panorama musical vasco.

A falta de conocer más detalles, la confirmación del nueco espectáculo en el Buesa Arena ya ha generado una notable expectación en torno al próximo trabajo de la formación encabezada por Pello Reparaz.