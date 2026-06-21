Zetak taldeak 'Km0' ikuskizun berria eskainiko du urtarrilaren 23an Buesa Arenan
Sarrerak gaur 12:00etan jarriko dira salgai, eta ikuskizun berriak ikusmin handia piztu du jarraitzaileen artean, informazio gehiago jasotzeko zain baitaude. Proiektu horrek etapa berri bat abiatuko du taldearen ibilbidean.
Pello Reparaz buru duen Zetak talde nafarrak Gasteizko Buesa Arenan eskainiko du Km0 ikuskizun berria 2027ko urtarrilaren 23an. Taldeak Mitoaroa III ikuskizunaren amaieran eman du albistearen berri, eta bere jarraitzaileak ezustean harrapatu ditu proposamen eszeniko berri horren aurrerapenarekin.
Mitoaroa III ikuskizunak aho zabalik utzi ditu 80.000 zale San Mamesen. Erresistentziaren eta herri nortasunaren aldeko aldarrikapenekin, amaitutzat eman du trilogia Reparazek. Ikuskizuna, osorik ikusgai dago jada ETB ONen.
Taldeak oraingoz ez du Km0ren formatuari eta edukiari buruzko xehetasunik eman, baina estreinaldirako aukeratutako data eta agertokia baieztatu ditu. Iragarpenak ikusmin handia piztu du taldearen jarraitzaileen artean, eta interes handiz espero dute Zetaken ibilbidean etapa berri baten hasiera ekarriko duen proiektu berriari buruzko informazio gehiago.
Sarrerak igande eguerdian jarriko dituzte salgai, zetakkmzero.eus webgunean. Horrela, taldearen jarraitzaileek 2027an Euskadin izango diren musika ikuskizun handienetako bat ikusteko aukera izango dute.
Mitoaroa III taldeak azken urteotan garatu duen proiektu handienetako bat da. Zetakek musika, narratiba eta ikuskizun bisuala uztartzeko gaitasuna erakutsi du berriro, euskal musikaren proposamen berritzaile eta ezagunenetako bat eskaintzen duela berretsiz.
Buesa Arenako ikuskizunak ikusmin handia sortu du, oraindik ez baitute horri buruzko xehetasunik eman.
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Ekaitzak emanaldiaren hasiera ordubete atzeratu arren, Mitoaroa III ikuskizunak, bigarren egunez jarraian, aho zabalik utzi ditu bart 40.000 zale San Mamesen. Erresistentziaren eta herri nortasunaren aldeko aldarrikapenekin, amaitutzat eman du trilogia Pello Reparazek. Ikuskizuna osorik ikusgai, ETB ONen.
Zetakek beste ikuskizun bat iragarri du 2027ko urtarrilerako, eta sarrerak 12:00etan jarriko dituzte salgai
Mitoaroa III kontzertua ETBOnen ikus daiteke berriz osorik. Proiektu berriak "Km0" izena du, eta urtarrilean iritsiko da. Ez dute jakinarazi emanaldia non izango den, baita zer nolako ezaugarriak izango dituen ere. 12:00etan amaitzen da zetakkmzero.eus webgunean jarri duten atzera kontaketa: orduan argituko da misterioa.
1998an Rolling Stones taldeak bertan behera utzi zuen San Mameseko kontzertua
San Mames gau historiko baterako prest zegoen 1998ko ekainaren 18an, baina Rolling Stones taldeak kontzertua eman behar zuen egun berean bertan behera utzi zuen azken orduan, Mick Jaggerren laringitis baten eraginez. 2003an itzuli ziren, eta San Mames bete eta ikuskizun handia eskaini zuten.
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'Mitoaroa III', ikusmin handia ikusleen artean
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