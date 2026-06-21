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Zetak taldeak 'Km0' ikuskizun berria eskainiko du urtarrilaren 23an Buesa Arenan

Sarrerak gaur 12:00etan jarriko dira salgai, eta ikuskizun berriak ikusmin handia piztu du jarraitzaileen artean, informazio gehiago jasotzeko zain baitaude. Proiektu horrek etapa berri bat abiatuko du taldearen ibilbidean.

Zetak. Argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Pello Reparaz buru duen Zetak talde nafarrak Gasteizko Buesa Arenan eskainiko du Km0 ikuskizun berria 2027ko urtarrilaren 23an. Taldeak Mitoaroa III ikuskizunaren amaieran eman du albistearen berri, eta bere jarraitzaileak ezustean harrapatu ditu proposamen eszeniko berri horren aurrerapenarekin.

Mitoaroa III ikuskizunak aho zabalik utzi ditu 80.000 zale San Mamesen. Erresistentziaren eta herri nortasunaren aldeko aldarrikapenekin, amaitutzat eman du trilogia Reparazek. Ikuskizuna, osorik ikusgai dago jada ETB ONen. 

Taldeak oraingoz ez du Km0ren formatuari eta edukiari buruzko xehetasunik eman, baina estreinaldirako aukeratutako data eta agertokia baieztatu ditu. Iragarpenak ikusmin handia piztu du taldearen jarraitzaileen artean, eta interes handiz espero dute Zetaken ibilbidean etapa berri baten hasiera ekarriko duen proiektu berriari buruzko informazio gehiago.

Sarrerak igande eguerdian jarriko dituzte salgai, zetakkmzero.eus webgunean. Horrela, taldearen jarraitzaileek 2027an Euskadin izango diren musika ikuskizun handienetako bat ikusteko aukera izango dute.

Mitoaroa III taldeak azken urteotan garatu duen proiektu handienetako bat da. Zetakek musika, narratiba eta ikuskizun bisuala uztartzeko gaitasuna erakutsi du berriro, euskal musikaren proposamen berritzaile eta ezagunenetako bat eskaintzen duela berretsiz.

Buesa Arenako ikuskizunak ikusmin handia sortu du, oraindik ez baitute horri buruzko xehetasunik eman.

Iragarkia
18:00 - 20:00
Euskal musika Euskara Gasteiz Euskal Autonomia Erkidegoa Musika

Zure interesekoa izan daiteke

zetak mitoaroa pello reparaz
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zetakek erresistentziaren, oroimenaren eta irudimenaren gotorleku bilakatu du San Mames

2084an kokatutako distopia futurista baten bidez, musika, antzerkia, ikus-entzunezkoak eta performancea uztartu zituen bart Zetak taldeak San Mamesen, 40.000 ikusleren aurrean. Une hunkigarrienetakoa Jose Angel Iribarrek eta Inaxio Kortabarriak estadioko pasabide nagusia zeharkatu zutenekoa izan zen, ikurrina eta Nafarroako bandera eskuetan hartuta, 1976ko Atotxako desobedientzia-ekintza gogora ekarriz.

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