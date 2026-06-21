'MITOAROA III'
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Tras hacer vibrar San Mamés con 'Mitoaroa III', Zetak pone el foco en su nuevo desafío: 'Km0'

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 'Mitoaroa III' ikuskizunarekin San Mames lehertu ondoren, hurrengo proiektuari begira jarri da Zetak: 'Km0'
author image

EITB

Última actualización

A pesar de que la tormenta retrasó una hora el inicio del espectáculo, Mitoaroa III volvió a deslumbrar anoche en San Mamés ante 40 000 aficionados. Con un discurso centrado en la resistencia y la identidad, Pello Reparaz da por concluida la trilogía. El espectáculo completo, en EITBOn.

Titulares de Hoy Música vasca Bilbao Conciertos Música

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Zetak anuncia un nuevo espectáculo para enero de 2027 y las entradas se pondrán a la venta a las 12:00

El concierto Mitoaroa III se puede volver a ver en ETBOn. El nuevo proyecto se llamará Km0 y llegará en enero del próximo año. No se ha informado de dónde tendrá lugar la nueva actuación, así como de las características que tendrá. A las 12:00 termina la cuenta atrás que han colgado en la web zetakkmzero.eus: entonces se desvelará el misterio.

zetak mitoaroa pello reparaz
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Zetak transforma San Mamés en un alegato de resistencia, memoria e imaginación

A través de una distopía futurista ambientada en 2084, Zetak fusionó anoche en San Mamés música, teatro, audiovisuales y performance en un espectáculo de gran carga visual y simbólica. Uno de los momentos más emotivos de la velada llegó cuando José Ángel Iribar e Inaxio Kortabarria recorrieron la pasarela principal del estadio portando la ikurriña y la bandera de Navarra, en recuerdo del acto histórico protagonizado en Atotxa en 1976.

Cargar más
Publicidad
X