Tras hacer vibrar San Mamés con 'Mitoaroa III', Zetak pone el foco en su nuevo desafío: 'Km0'
A pesar de que la tormenta retrasó una hora el inicio del espectáculo, Mitoaroa III volvió a deslumbrar anoche en San Mamés ante 40 000 aficionados. Con un discurso centrado en la resistencia y la identidad, Pello Reparaz da por concluida la trilogía. El espectáculo completo, en EITBOn.
Te puede interesar
Zetak anuncia un nuevo espectáculo para enero de 2027 y las entradas se pondrán a la venta a las 12:00
El concierto Mitoaroa III se puede volver a ver en ETBOn. El nuevo proyecto se llamará Km0 y llegará en enero del próximo año. No se ha informado de dónde tendrá lugar la nueva actuación, así como de las características que tendrá. A las 12:00 termina la cuenta atrás que han colgado en la web zetakkmzero.eus: entonces se desvelará el misterio.
El plantón más famoso del rock en Bilbao: cuando los Rolling Stones cancelaron en San Mamés
El estadio estaba listo para una noche histórica, una llamada de última hora confirmó la cancelación definitiva el mismo día del concierto. Regresaron cinco años después, en 2003, y esta vez sí lograron llenar San Mamés y saldar su deuda con los aficionados.
Zetak transforma San Mamés en un alegato de resistencia, memoria e imaginación
A través de una distopía futurista ambientada en 2084, Zetak fusionó anoche en San Mamés música, teatro, audiovisuales y performance en un espectáculo de gran carga visual y simbólica. Uno de los momentos más emotivos de la velada llegó cuando José Ángel Iribar e Inaxio Kortabarria recorrieron la pasarela principal del estadio portando la ikurriña y la bandera de Navarra, en recuerdo del acto histórico protagonizado en Atotxa en 1976.
'Mitoaroa III', gran expectación entre el público
Miles de personas se han acercado a San Mamés para disfrutar del espectáculo de Zetak. Un total de 80 000 personas disfrutarán de la experiencia 'Mitoaroa III'.
La Euskadiko Orkestra iniciará temporada con Mahler y homenajeará a Aita Donostia
La orquesta recuperará en la temporada 2026/2027, en la que habrá diez programas, obras de los compositores vascos Aita Donostia, Sanjuan, Ozaita, Sorozabal y Guridi.
The Hives, Corrosion of Conformity e Imelda May encienden Mendizabala
Anoche prendió la llama del rock en Vitoria-Gasteiz, en el recinto de Mendizabala. El Azkena Rock Festival tiene por delante aún dos noches con Alice Cooper, Social Distortion, Jason Isbell, Circle Jerks, Evaristo, Discharge, Superchunk...
Pello Reparaz: "La coyuntura geopolítica que vivimos últimamente me ha motivado a hacer Mitoaroa III"
El jefe de internacional de ETB, Mikel Reparaz, ha abandonado sus temas habituales para entrevistar a su primo Pello Reparaz en vísperas del espectáculo Mitoaroa III de Zetak. Le ha contado algunas pinceladas del espectáculo de San Mamés y han tratado otros muchos temas, tocando también el ámbito personal.
Guía práctica para 'Mitoaroa III': horarios, entradas, cómo pagar y qué se puede llevar
El estadio de San Mamés acogerá el viernes y el sábado el espectáculo de Zetak. Antes de asistir, hemos recopilado información de interés para quienes vayan a acudir.
Pello Reparaz: "La verdad es que hay mucha tensión"
A las puertas de Mitoaroa III, el periodista Mikel Reparaz ha entrevistado a Pello Reparaz, para una charla que se emitirá este jueves, 18 de junio, en ETB1 (21:45 horas) y ETB2 (23:15 horas). El músico admite que en los preparativos del espectáculo están soportando un nivel de presión que quizás paguen los próximos meses.