'MITOAROA III'
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'Mitoaroa III' ikuskizunarekin San Mames lehertu ondoren, hurrengo proiektuari begira jarri da Zetak: 'Km0'

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Ekaitzak emanaldiaren hasiera ordubete atzeratu bazuen ere, 'Mitoaroa III' ikuskizunak, bigarren egunez jarraian, aho zabalik utzi ditu bart 40.000 zale San Mamesen. Erresistentziaren eta herri-nortasunaren aldeko aldarrikapenekin, amaitutzat eman du trilogia Pello Reparazek. Ikuskizuna osorik ikusgai, EITBONen. 

Eguneko Titularrak Euskal musika Bilbo Kontzertuak Musika

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zetakek erresistentziaren, oroimenaren eta irudimenaren gotorleku bilakatu du San Mames

2084an kokatutako distopia futurista baten bidez, musika, antzerkia, ikus-entzunezkoak eta performancea uztartu zituen bart Zetak taldeak San Mamesen, 40.000 ikusleren aurrean. Une hunkigarrienetakoa Jose Angel Iribarrek eta Inaxio Kortabarriak estadioko pasabide nagusia zeharkatu zutenekoa izan zen, ikurrina eta Nafarroako bandera eskuetan hartuta, 1976ko Atotxako desobedientzia-ekintza gogora ekarriz.

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