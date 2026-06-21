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Zetak añade una nueva fecha para su espectáculo 'Km0' en Vitoria-Gasteiz: actuará los días 22 y 23 de enero en el Buesa Arena

El anuncio ha despertado una gran expectación entre los seguidores del grupo, que aguardan con interés más información sobre un proyecto que marcará el inicio de una nueva etapa en la trayectoria del grupo. Las entradas se han puesto a la venta a las 12:00 horas de este domingo.
Mitoaroa III, en San Mamés. Foto: Zetak
Euskaraz irakurri: Zetak taldeak data berria iragarri du 'Km0' ikuskizunerako, Gasteizen: urtarrilaren 22an eta 23an, Buesa Arenan
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EITB

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El grupo navarro Zetak, liderado por Pello Reparaz, ha anunciado una nueva fecha para la presentación de su próximo espectáculo, Km0, en el Buesa Arena de Vitoria-Gasteiz. Tras la gran acogida desde que se anunciara este nuevo proyecto, la formación actuará finalmente los días 22 y 23 de enero de 2027 en el recinto alavés.

Las entradas se han puesto a la venta a las 12:00 horas de este domingo, a través de la página web zetakkmzero.eus. De esta manera, los seguidores pueden asegurarse ya su presencia en una cita que se perfila como uno de los grandes acontecimientos musicales del próximo año en Euskadi.

Por el momento Zetak no ha desvelado detalles sobre el formato ni el contenido de Km0, pero sí ha confirmado las fechas y el escenario elegido para su estreno. El anuncio ha despertado una gran expectación entre los seguidores del grupo, que aguardan con interés más información sobre un proyecto que marcará el inicio de una nueva etapa en la trayectoria del grupo.

La banda desveló esta nueva propuesta escénica durante Mitoaroa III, un evento que ha reunido a 80 000 personas en San Mamés y que ha servido para poner el broche final a una trilogía marcada por un discurso centrado en la resistencia y la identidad

Con este espectáculo, Reparaz ha dado por concluida una etapa artística que ha consolidado a Zetak como una de las referencias más innovadoras de la música vasca. Quienes no pudieron asistir o deseen revivir la experiencia pueden acceder al espectáculo completo a través de las plataformas ETB ON y PRIMERAN.

A falta de conocer más detalles, la confirmación del nueco espectáculo en el Buesa Arena ya ha generado una notable expectación en torno al próximo trabajo de la formación encabezada por Pello Reparaz. El anuncio llega tras el éxito rotundo de Mitoaroa III, uno de los proyectos más ambiciosos desarrollados por la banda en los últimos años. 

Con él, Zetak ha reafirmado su capacidad para combinar música, narrativa y espectáculo visual, consolidándose como una de las propuestas más innovadoras y reconocidas del panorama musical vasco.

Música vasca Euskera Vitoria-Gasteiz Comunidad Autonóma Vasca Música

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zetak mitoaroa pello reparaz
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