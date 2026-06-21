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Zetak taldeak bi egun iragarri ditu Gasteizen "Km0" ikusteko: urtarrilaren 22a eta 23a, Buesa Arenan

Iragarpenak ikusmin handia piztu du taldearen jarraitzaileen artean, eta Zetaken ibilbidean etapa berri bati hasiera emango dion proiektuari buruzko informazio gehiago jasotzeko zain daude. Sarrerak igande eguerdian jarri dituzte salgai.

"Mitoaroa III", San Mamesen. Argazkia: Zetak

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EITB

Azken eguneratzea

Pello Reparaz buru duen Zetak talde nafarrak Gasteizko Buesa Arenan emango du Km0 ikuskizun berria 2027ko urtarrilaren 22an eta 23an. Taldeak beste egun bat gehitu du proiektu berria aurkezteko, harrera bikaina jaso baitu. Mitoaroa III ikuskizunaren amaieran eman du taldeak horren berri, eta bere jarraitzaileak ezustean harrapatu ditu proposamen eszeniko berri horren aurrerapenarekin.

Sarrerak igande eguerdian jarri dituzte salgai, zetakkmzero.eus webgunean. Horrela, taldearen jarraitzaileek 2027an Euskadin izango den musika ikuskizun handienetako bat ikusteko aukera izango dute.

Taldeak oraingoz ez du Km0 ikuskizunaren formatuari eta edukiari buruzko xehetasunik eman, baina estreinaldirako aukeratutako egunak eta agertokia baieztatu ditu.

Iragarpen horrek ikusmin handia piztu du taldearen jarraitzaileen artean, eta interes handiz espero dute Zetaken ibilbidean etapa berri baten hasiera ekarriko duen proiektu berriari buruzko informazio gehiago.

Mitoaroa III ikuskizunak aho zabalik utzi ditu 80.000 zale San Mamesen. Erresistentziaren eta herri nortasunaren aldeko aldarrikapenekin, amaitutzat eman du trilogia Reparazek. 

Mitoaroa III oso-osorik dago ikusgai ETB ONen eta Primeran atarian, berriro ikusi nahi dutenentzat edo zuzenekoa galdu zutenentzat. Ikuskizuna taldeak azken urteotan egin duen proiektu handienetakoa da.

Zetakek musika, narratiba eta ikuskizun bisuala uztartzeko gaitasuna erakutsi du berriro, euskal musikaren proposamen berritzaile eta ezagunenetako bat eskaintzen duela berretsiz. 

Buesa Arenako ikuskizunak ikusmin handia sortu du, oraindik ez baitute horri buruzko xehetasunik eman.

Euskal musika Euskara Gasteiz Euskal Autonomia Erkidegoa Musika

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zetak mitoaroa pello reparaz
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zetakek erresistentziaren, oroimenaren eta irudimenaren gotorleku bilakatu du San Mames

2084an kokatutako distopia futurista baten bidez, musika, antzerkia, ikus-entzunezkoak eta performancea uztartu zituen bart Zetak taldeak San Mamesen, 40.000 ikusleren aurrean. Une hunkigarrienetakoa Jose Angel Iribarrek eta Inaxio Kortabarriak estadioko pasabide nagusia zeharkatu zutenekoa izan zen, ikurrina eta Nafarroako bandera eskuetan hartuta, 1976ko Atotxako desobedientzia-ekintza gogora ekarriz.

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