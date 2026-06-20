Zetak anuncia un nuevo espectáculo para enero de 2027 y pone las entradas a la venta este domingo

El grupo navarro liderado por Pello Reparaz, Zetak, ha anunciado un nuevo espectáculo que verá la luz en enero de 2027. La noticia se ha dado a conocer al finalizar la primera noche del espectáculo Mitoaroa III en San Mamés, cuando la banda sorprendió al público con el anuncio de su próximo proyecto.

El nuevo espectáculo llevará por título "Km0", aunque por el momento no se ofrecen más detalles sobre su formato o contenido La banda sí confirmó que las entradas saldrán a la venta este domingo, por lo que los seguidores del grupo podrán asegurarse ya su asistencia a la nueva propuesta.

Con este anuncio, Zetak abre una nueva etapa tras Mitoaroa III, uno de los proyectos más ambiciosos de su trayectoria reciente El grupo ha logrado consolidarse como una de las referencias de la música vasca actual, combinando música, espectáculo visual y una fuerte apuesta por la innovación escénica.

La presentación de "Km0" generó una gran expectación entre los asistentes, que recibieron con entusiasmo el avance del próximo trabajo de la formación encabezada por Pello Reparaz.

El segundo concierto será ofrecido hoy en directo por ETB2 y ETBO.