Zetak anuncia un nuevo espectáculo para enero de 2027 y pone las entradas a la venta este domingo
Pello Reparaz ha desvelado la sorpresa al término de la primera jornada de Mitoaroa III. El nuevo proyecto se llamará "Km0" y llegará en enero del próximo año. El segundo concierto será ofrecido en directo hoy por ETB2 y ETBOn.
El grupo navarro liderado por Pello Reparaz, Zetak, ha anunciado un nuevo espectáculo que verá la luz en enero de 2027. La noticia se ha dado a conocer al finalizar la primera noche del espectáculo Mitoaroa III en San Mamés, cuando la banda sorprendió al público con el anuncio de su próximo proyecto.
El nuevo espectáculo llevará por título "Km0", aunque por el momento no se ofrecen más detalles sobre su formato o contenido La banda sí confirmó que las entradas saldrán a la venta este domingo, por lo que los seguidores del grupo podrán asegurarse ya su asistencia a la nueva propuesta.
Con este anuncio, Zetak abre una nueva etapa tras Mitoaroa III, uno de los proyectos más ambiciosos de su trayectoria reciente El grupo ha logrado consolidarse como una de las referencias de la música vasca actual, combinando música, espectáculo visual y una fuerte apuesta por la innovación escénica.
La presentación de "Km0" generó una gran expectación entre los asistentes, que recibieron con entusiasmo el avance del próximo trabajo de la formación encabezada por Pello Reparaz.
El segundo concierto será ofrecido hoy en directo por ETB2 y ETBO.
El histórico espectáculo de Zetak 'Mitoaroa III', este sábado en directo desde San Mamés en ETB2 y ETB ON
Este jueves, el periodista de informativos Mikel Reparaz entrevistará a Pello Reparaz en ETB1 (21:45h) y ETB2 (23:15h), tras los especiales de "Bizi Natura".
Espectáculo total en San Mamés
El anuncio de "Km0" llegó al término de una noche histórica para Zetak en San Mamés. Más de 40.000 personas asistieron al primero de los dos conciertos de Mitoaroa III, un espectáculo ambientado en una distopía futurista situada en el año 2084 que combinó música, teatro, audiovisuales y performance.
La producción reunió a 275 artistas, convirtiéndose en una de las mayores propuestas culturales creadas en los últimos años en Euskal Herria. Según explicó Pello Reparaz, el movimiento generado en torno a Zetak ha pasado de ser un fenómeno musical a convertirse en un fenómeno cultural.
Entre los momentos más destacados de la noche figuró la participación del grupo gallego Fillas de Cassandra, que llevó al escenario elementos de la tradición cultural gallega, así como la aparición de Samantha Hudson en una intervención integrada en la narrativa del espectáculo. Su monólogo abordó cuestiones relacionadas con los modelos sociales y la diversidad.
El concierto también incluyó una reivindicación de las lenguas minorizadas, con especial protagonismo para el euskera, presentado como una herramienta para construir comunidad, transmitir cultura e imaginar el futuro frente a las dinámicas de homogeneización cultural.
Uno de los instantes más emotivos llegó cuando Jose Angel Iribar e Inaxio Kortabarria recorrieron el estadio portando la Ikurriña y la bandera de Navarra. El gesto evocó la histórica acción protagonizada por ambos futbolistas en el derbi de Atotxa de 1976, convirtiéndose en un homenaje a la memoria colectiva y a la transmisión de ese legado a las nuevas generaciones.
La velada también contó con la participación de intérpretes y creadores como Aitziber Garmendia, Yune Nogueiras, Antton Telleria, Javier Botet, Kandido Uranga, Erika Olaizola, Jon Plazaola, Angel Alkain, Grison y Albert Pla, reforzando el carácter multidisciplinar de una propuesta que fue más allá del formato tradicional de concierto.
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Entre los artistas que han firmado el documento se encuentran músicos como Fermín Muguruza, Hofe, Anari, Denso, Eire, Ezpalak, Esanezin, Merina Gris, La Txama, Süne y TOC.
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