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Pello Reparaz: "La verdad es que hay mucha tensión"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pello Reparaz: "Tentsio handia dago, argi eta garbi"

Última actualización

A las puertas de "Mitoaroa III", el periodista Mikel Reparaz ha entrevistado a Pello Reparaz, para una charla que se emitirá este jueves, 18 de junio, en ETB1 (21:45 horas) y ETB2 (23:15 horas). El músico admite que en los preparativos del espectáculo están soportando un nivel de presión que quizás paguen los próximos meses. 

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