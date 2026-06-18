Pello Reparaz: "La verdad es que hay mucha tensión"
A las puertas de "Mitoaroa III", el periodista Mikel Reparaz ha entrevistado a Pello Reparaz, para una charla que se emitirá este jueves, 18 de junio, en ETB1 (21:45 horas) y ETB2 (23:15 horas). El músico admite que en los preparativos del espectáculo están soportando un nivel de presión que quizás paguen los próximos meses.
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El estadio de San Mamés acogerá el viernes y el sábado el espectáculo de ZETAK. Antes de asistir, hemos recopilado información de interés para quienes vayan a acudir.
Mitoaroa, de la A a la Z
Zetak cerrará la trilogía Mitoaroa el viernes y el sábado ante 80 000 personas, en una doble cita en San Mamés. Repasamos el camino que ha llevado al grupo navarro hasta el estadio bilbaíno.
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Entre los artistas que han firmado el documento se encuentran músicos como Fermín Muguruza, Hofe, Anari, Denso, Eire, Ezpalak, Esanezin, Merina Gris, La Txama, Süne y TOC.
El histórico espectáculo de ZETAK Mitoaroa III, este sábado en directo desde San Mamés en ETB2 y ETB ON
Este jueves, el periodista de informativos Mikel Reparaz entrevistará a Pello Reparaz en ETB1 (21:45h) y ETB2 (23:15h), tras los especiales de "Bizi Natura".
Azkena Rock Festival: es solo rock and roll pero nos gusta
El jueves comienza la cita por excelencia para las y los amantes del rock en Euskal Herria; llega el Azkena Rock Festival con el regusto clásico de, por ejemplo, Alice Cooper, The Adicts, Circle Jerks, Evaristo, Supechunk, Therapy? y Social Distortion, pero también con propuestas contemporáneas como los de Carpenter Brut, Hällas, más allá de sus ecos setenteros, Alcalá Norte y Sleaford Mods.
El festival Bilbao BBK Live publica sus horarios
El jueves fka twigs actuará a las 22:50 y Calvin Harris lo hará a partir de las 01:40; el viernes, el concierto de Robbie Williams empezará a las 22:35; y el sábado Idles tocará a las 23:00 horas y Lily Allen a las 00:15.
Peiremans+ vende todas las entradas para su gira de diciembre
El grupo formado por Gorka Urbizu, Imanol Ubeda, Marino Goñi y Txiki ha vendido en minutos todos los tiques para sus actuaciones en Biarritz, Azpeitia, Vitoria, Pamplona, San Sebastián y Bilbao.
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El parque de Doña Casilda acoge este viernes, 12 de junio, los conciertos entre las 16:00 y las 22:00 horas. Entre las 23:00 y las 23:30 horas, habrá una exhibición con 1500 drones en el cielo de Bilbao.
Kode: “Nos sentíamos limitados en el estilo rock de nuestros inicios”
El dúo Kode publica el EP “Suntistu.001”, una colección de cuatro canciones en la que se mezclan la vitalidad del punk rock, la expansión de la electrónica y el atractivo de los estribillos rotundos. Hablamos con sus miembros, Eki Arizaga y David Lakarra.