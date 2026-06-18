Pello Reparaz: "Tentsio handia dago, argi eta garbi"
"Mitoaroa III"ren atarian, Mikel Reparaz kazetariak Pello Reparaz elkarrizketatu du. Solasaldia ostegunean, ekainak 18, egongo da ikusgai, ETB1en (21:45ean) eta ETB2n (23:15ean). Musikariak adierazi du "beharbada hurrengo hilabeteetan ordainduko dugun tentsio maila" jasaten ari direla ikuskizuna prestatzeko lanetan.
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Mitoaroa, Atik Zra
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ZETAKen Mitoaroa III ikuskizun historikoa, zuzen-zuzenean, larunbatean, San Mamesetik, ETB2n eta ETB ONen
Ostegun honetan, Mikel Reparaz kazetariak Pello Reparazi elkarrizketa zabala egingo dio. Ikusgai izango da ETB1en (21:45ean) eta ETB2n (23:15ean), "Bizi Natura" saioaren ondoren
Azkena Rock Festival: rock-and-rolla besterik ez, baina atsegin dugu
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Musika Bulegoa Sariek euskal musikaren sormenerako gaitasuna goretsi dute
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