Mitoaroa
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Pello Reparaz: "Tentsio handia dago, argi eta garbi"

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

"Mitoaroa III"ren atarian, Mikel Reparaz kazetariak Pello Reparaz elkarrizketatu du. Solasaldia ostegunean, ekainak 18, egongo da ikusgai, ETB1en (21:45ean) eta ETB2n (23:15ean). Musikariak adierazi du "beharbada hurrengo hilabeteetan ordainduko dugun tentsio maila" jasaten ari direla ikuskizuna prestatzeko lanetan.    

Euskal musika Musika

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