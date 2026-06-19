Arranca este viernes la mayor OPE de Osakidetza de la historia: 100 000 aspirantes para 3700 plazas
Todo está todo preparado, incluso el aire acondicionado en plena ola de calor, para que hoy comiencen las pruebas de la mayor OPE de Osakidetza de la historia a la que se presentan 101 693 personas a 3764 plazas en 9 categorías (auxiliar administrativo, administrativo, enfermería, auxiliar de enfermería, operario de servicio, celador, fisioterapeuta, técnico de laboratorio, técnico superior de administración y gestión).
Las categorías con mayor número de aspirantes son celador, con 22 839 personas; auxiliar administrativo, con 17 945, y auxiliar de enfermería, con 15 073.
Las pruebas selectivas se celebrarán en tres bloques horarios: 09:30 horas, 13:30 horas y 17.30 horas.
Esta nueva convocatoria de empleo público de Osakidetza cuenta con varias novedades respecto a OPE anteriores; se permitirá conservar la nota de la prueba y la realización de un examen único de tipo test, para el que desde Osakidetza se ha puesto a disposición de las y de los candidatos las baterías de preguntas de cada proceso selectivo para facilitar la preparación de las pruebas.
Metro Bilbao reforzará la frecuencia de sus servicios, mientras que también se incrementarán los dispositivos de transporte público.
Categorías, fechas y horarios
19 de junio
- Técnico superior administración y gestión: 9:30
- Fisioterapeuta: 13:30
- Técnico especialista laboratorio: 17:30
20 de junio
- Celador: 09:30
- Auxiliar de enfermería: 13:30
- Operario/a de servicios: 17:30
21 de junio
- Enfermero/a: 09:30
- Auxiliar administrativo/a: 13:30
- Administrativo/a: 17:30
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