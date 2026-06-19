Osakidetzako inoizko lan eskaintzarik handiena egingo dute gaurtik igandera: 100.000 hautagai 3.700 lanpostutarako
Bederatzi kategoria profesionaletarako azterketak egingo dira BECen: Administrazioko eta kudeaketako goi mailako teknikaria, Fisioterapeuta, Laborategiko teknikari espezialista, Zeladorea, Erizaintzako laguntzailea, Zerbitzuetako langilea, Erizaina, Administrazioko laguntzailea eta Administraria.
Dena prest dago BEC erakustazokan (aire egokitua barne) Osakidetzako inoizko lan eskaintza publiko handienerako. Gaur hasi eta igandera arte 9 kategoria profesionaletako azterketak egingo dira: Administrazioko eta kudeaketako goi mailako teknikaria, Fisioterapeuta, Laborategiko teknikari espezialista, Zeladorea, Erizaintzako laguntzailea, Zerbitzuetako langilea, Erizaina, Administrazioko laguntzailea eta Administraria. Guztira, 101.693 pertsonak eman dute izena 3.764 lanpostutarako.
Hauek dira Osakidetzako lan eskaintza publikoan hautagai gehien dituzten kategoriak: zeladorea (22.839), administrari laguntzailea (17.945) eta erizaintzako laguntzailea (15.073).
Azterketak hiru txandatan egingo dira: 09:30ean, 13:30ean eta 17:30ean.
Aurreko deialdiekin alderatuta, badira zenbait berritasun: besteak beste, probaren nota gorde ahalko da, eta test motako azterketa bakarra egingo da. Osakidetzak eskuragarri jarri du hautaketa prozesu bakoitzari dagokion galdera sorta, hautagaiek errazago presta ditzaten probak.
Kategoriak, egunak eta ordutegiak
Ekainak 19
- Administrazioko eta kudeaketako goi mailako teknikaria: 09:30
- Fisioterapeuta: 13:30
- Laborategiko teknikari espezialista: 17:30
Ekainak 20
- Zeladorea: 09:30
- Erizaintzako laguntzailea: 13:30
- Zerbitzuetako langilea: 17:30
Ekainak 21
- Erizaina: 09:30
- Administrazioko laguntzailea: 13:30
- Administraria: 17:30
Gomendioak
Osakidetzak BECera denborarekin joateko gomendatu die hautagaiei, behin ateak itxita ez baita sartzen utziko. Pabiloiak azterketa bakoitza egin baino 45 minutu lehenago irekiko dira. Nahitaezkoa izango da nortasun agiri ofizial bat aurkeztea eta boligrafo urdina edo beltza eramatea. Garraio publikoa erabiltzeko ere gomendatu dute, aparkatzeko lekuak mugatuak baitira.
Metro Bilbaok zerbitzua indartu du. Era berean, larrialdietako profesionalak, ertzainak eta udaltzainak ere egongo dira, eta Barakaldoko Udalak espazio bereziak prestatuko ditu mugikortasuna errazteko; autobusentzako aparkaleku bat, besteak beste.
Azterketei lotutako informazio guztia Osakidetzako lan eskaintza publikoaren webgunean dago, hautagai guztien eskura.
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