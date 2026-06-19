La Euskadiko Orkestra iniciará temporada con Mahler y homenajeará a Aita Donostia

La Euskadiko Orkestra iniciará el 25 de septiembre, con la potencia de Mahler, una nueva temporada de abono para "vibrar" en la que se recuperará 'La vie profonde de Saint François D’Assise', que Aita Donostia estrenó hace un siglo en París.

Hasta el 31 de mayo de 2027, la orquesta ofrecerá diez programas en Bilbao, Pamplona, San Sebastián y Vitoria, todos ellos dirigidos por batutas invitadas, ya que la orquesta sigue buscando al sustituto de Robert Treviño, destituido en enero de 2025, algo en lo que sus responsables han trabajado "intensamente" esta temporada: "Nuestra idea es anunciar esta decisión en los próximos meses”, ha destacado su director general, Roberto Uriarte.

En el concierto de apertura sonará la gran Sinfonía número 2 de Mahler, y uno de los grandes hitos de la temporada llegará con el 'Saint Francçois d'Assise', obra maestra de Aita Donostia, estrenada en la capital francesa de 1926 y que Euskadiko Orkestra recupera.

La música vasca también estará presente en otras propuestas, como la que incluye las 'Melodías vascas' de Guridi para preceder a Mozart y Elgar, y la última cita del curso sinfónico, que comenzará con 'Siciliana', de María Luisa Oteiza, en un programa que continuará con Bartok y la quinta sinfonía de Shostakovich, dirigido por Delyana Lazarova y en el que Josu de Solaun tocará el Concierto para piano número 2 del compositor húngaro.



El tenor Luken Munguira, la soprano Jone Martínez, el Orfeón Donostiarra, el Coro Easo y Easo Gazte y la Sociedad Coral de Bilbao, junto con el coro Abestu Euskadiko Orkestrarekin completarán la representación vasca en la temporada 2026-2027, sin olvidar que el director vitoriano Juanjo Mena, que se retirará a causa del alzheimer que padece, se pondrá al frente de Euskadiko Orkestra este mes de agosto en la Quincena Musical de San Sebastián.



En el apartado discográfico, ocuparán un lugar importante José María Sanmartín, cuya obra se recuperará, y Pascual Aldave del que se publicará la grabación de “Akelarre”.