Euskadiko Orkestrak Aita Donostia omenduko du Mahlerrek abiatuko duen denboraldian
Hamar programa izango ditu guztira 2026/2027 denboraldiak, eta orkestrak Aita Donostia, Sanjuan, Ozaita, Sorozabal eta Guridi euskal konpositoreen lanak berreskuratuko ditu.
Euskadiko Orkestrak irailaren 25ean abiatuko du denboraldia, Mahlerren indarrez eta “bibrazioa” goiburu duela. Besteak beste, “La vie profonde de Saint François D’Assise“ Aita Donostiak duela mende bat Parisen estreinatu zuen lana berreskuratuko dute 2026/2027 denboraldian.
2027ko maiatzaren 31ra arte, orkestrak hamar programa eskainiko ditu Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean, denetan ere zuzendari gonbidatuak dituela, Robert Treviño aurreko zuzendari titularrak 2025ean bere tokia utzi zuenez gero. Haren ordezkoa aurkitzeko lantegian “gogor” ari dira lanean orkestraren arduradunak. “Hurrengo hilabeteetan iragarri nahiko genuke izena”, esan du Roberto Uriarte zuzendari nagusiak.
Irailaren 25eko lehen kontzertuan, Mahlerren 2 zenbakiko Sinfonia entzungo da, eta denboraldiko mugarrietako bat geroago etorriko da, Euskadiko Orkestrak "Saint Francçois d'Assise" Aita Donostiaren maisulana berreskuratuko baitu, 1926an Parisen estreinatu zen pieza.
Euskal musika beste hainbat emanalditan izango da entzungai, hala nola Guridiren “Euskal melodiak“ Mozarten eta Elgarren lanekin batera entzungo diren emanaldian eta urte sinfonikoko azken hitzorduan, zeina “Siciliana” Maria Luisa Oteizaren lanak irekiko baitu Delyana Lazarovaren zuzendaritzapean eta Josu Solaun pianistaren parte-hartzea izango baitu.
Luken Minguira tenorrak, Jone Martinez sopranoak, Donostiako Orfeoiak, Easo eta Easo Gazte abesbatzek eta Bilboko Koral Elkarteak zein Abestu Euskadiko Orkestrarekin koruak osatuko dute denboraldiko euskal ordezkaritza, baita Juanjo Mena maisuak ere; Donostiako Musika Hamabostaldian, abuztuan, orkestraren buruan jarriko da alzheimerra duela eta agurrekotzat hartu duen urtean.
Diskogintzari dagokionez, Jose Sanmartinen obra berreskuratuko dute, eta Pascual Aldaveren “Akelarre”ren grabazioa argitaratuko da.
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