Azkena Rock Festival
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The Hives, Corrosion of Conformity e Imelda May encienden Mendizabala

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: The Hivesek, Corrosion of Conformityk eta Imelda Mayk Mendizabala piztu dute

Última actualización

Anoche prendió la llama del rock en Vitoria-Gasteiz, en el recinto de Mendizabala. El Azkena Rock Festival tiene por delante aún dos noches con Alice Cooper, Social Distortion, Jason Isbell, Circle Jerks, Evaristo, Discharge, Superchunk...

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