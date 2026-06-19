The Hives, Corrosion of Conformity e Imelda May encienden Mendizabala
Anoche prendió la llama del rock en Vitoria-Gasteiz, en el recinto de Mendizabala. El Azkena Rock Festival tiene por delante aún dos noches con Alice Cooper, Social Distortion, Jason Isbell, Circle Jerks, Evaristo, Discharge, Superchunk...
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Pello Reparaz: "La coyuntura geopolítica que vivimos últimamente me ha motivado a hacer Mitoaroa III"
El jefe de internacional de ETB, Mikel Reparaz, ha abandonado sus temas habituales para entrevistar a su primo Pello Reparaz en vísperas del espectáculo Mitoaroa III de Zetak. Le ha contado algunas pinceladas del espectáculo de San Mamés y han tratado otros muchos temas, tocando también el ámbito personal.
Guía práctica para 'Mitoaroa III': horarios, entradas, cómo pagar y qué se puede llevar
El estadio de San Mamés acogerá el viernes y el sábado el espectáculo de Zetak. Antes de asistir, hemos recopilado información de interés para quienes vayan a acudir.
Pello Reparaz: "La verdad es que hay mucha tensión"
A las puertas de Mitoaroa III, el periodista Mikel Reparaz ha entrevistado a Pello Reparaz, para una charla que se emitirá este jueves, 18 de junio, en ETB1 (21:45 horas) y ETB2 (23:15 horas). El músico admite que en los preparativos del espectáculo están soportando un nivel de presión que quizás paguen los próximos meses.
'Mitoaroa', de la A a la Z
Zetak cerrará la trilogía Mitoaroa el viernes y el sábado ante 80 000 personas, en una doble cita en San Mamés. Repasamos el camino que ha llevado al grupo navarro hasta el estadio bilbaíno.
125 agentes culturales reclaman "transparencia e igualdad" a la hora de repartir dinero público
Entre los artistas que han firmado el documento se encuentran músicos como Fermín Muguruza, Hofe, Anari, Denso, Eire, Ezpalak, Esanezin, Merina Gris, La Txama, Süne y TOC.
El histórico espectáculo de Zetak 'Mitoaroa III', este sábado en directo desde San Mamés en ETB2 y ETB ON
Este jueves, el periodista de informativos Mikel Reparaz entrevistará a Pello Reparaz en ETB1 (21:45h) y ETB2 (23:15h), tras los especiales de "Bizi Natura".
Azkena Rock Festival: es solo rock and roll pero nos gusta
El jueves comienza la cita por excelencia para las y los amantes del rock en Euskal Herria; llega el Azkena Rock Festival con el regusto clásico de, por ejemplo, Alice Cooper, The Adicts, Circle Jerks, Evaristo, Supechunk, Therapy? y Social Distortion, pero también con propuestas contemporáneas como los de Carpenter Brut, Hällas, más allá de sus ecos setenteros, Alcalá Norte y Sleaford Mods.
El festival Bilbao BBK Live publica sus horarios
El jueves fka twigs actuará a las 22:50 y Calvin Harris lo hará a partir de las 01:40; el viernes, el concierto de Robbie Williams empezará a las 22:35; y el sábado Idles tocará a las 23:00 horas y Lily Allen a las 00:15.
Peiremans+ vende todas las entradas para su gira de diciembre
El grupo formado por Gorka Urbizu, Imanol Ubeda, Marino Goñi y Txiki ha vendido en minutos todos los tiques para sus actuaciones en Biarritz, Azpeitia, Vitoria, Pamplona, San Sebastián y Bilbao.