Azkena Rock Festival
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

The Hivesek, Corrosion of Conformityk eta Imelda Mayk Mendizabala piztu dute

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Bart, ostegunarekin, rockaren sua piztu da Gasteizen, Mendizabalako eremuan. Azkena Rock jaialdiak aurretik dituen bi gauetan, Alice Cooper, Social Distortion, Jason Isbell, Circle Jerks, Evaristo, Discharge, Superchunk...

Kontzertuak Azkena Rock 2026 Musika jaialdiak Gasteiz Musika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X