125 agentes culturales reclaman "transparencia e igualdad" a la hora de repartir dinero público

Decenas de agentes culturales han puesto en marcha una iniciativa, bajo el lema Denok gara kultura”, para reclamar transparencia e igualdad de oportunidades en la asignación de dinero público a eventos culturales. En un escrito publicado en Instagram, han censurado “la concesión de dinero público mediante procedimientos de dudosa claridad". En tanto no se garantice la igualdad de oportunidades de todos los músicos y agentes culturales, han expresado su preocupación por "el modelo cultural que se está impulsando a través de estas decisiones".

Entre los firmantes figuran artistas conocidos como Fermín Muguruza, Hofe, Anari, Denso, Eire, Ezpalak, Esanezin, Merina Gris, La Txama, SÜNE, TOC, Tatxers, Olaia Inziarte, Marte Lasarte, Olatz Salvador y Kaotiko.



Según se lee en el escrito, la iniciativa nace del debate abierto por diferentes agentes de la cultura vasca como el colectivo Aurka o Fermín Muguruza. Así, los firmantes solicitan que los recursos públicos destinados a la cultura se gestionen "con transparencia, criterios públicos y mecanismos accesibles para el conjunto del tejido cultural".