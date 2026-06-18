Guía práctica para Mitoaroa III: horarios, entradas, cómo pagar y qué se puede llevar

Este fin de semana (19 y 20 de junio), el espectáculo Mitoaroa III de ZETAK llenará el estadio de San Mamés, en Bilbao. Este “sold out” llega llega tras el éxito de Mitoaroa I (en el Navarra Arena) y Mitoaroa II (en Ilunbe). Los dos primeros partían del presente y del pasado, respectivamente, mientras que MITOAROA III dará otro salto: será un espectáculo de cara al futuro, pensado para convertir San Mamés en un gran altavoz de la cultura vasca.

Para llegar a tiempo al concierto y disfrutarlo adecuadamente, hemos recopilado información práctica par hacer esta guía práctica.

Horarios

Tanto el viernes como el sábado, la fiesta de Mitoaroa comenzará a las 14:00 en el exterior del estadio. El viernes, 19 de junio, las puertas de San Mamés se abrirán a las 20:30; el sábado, a las 20:00.

El espectáculo comenzará a las 22:30 el viernes y a las 22:00 el sábado.

Durante los dos días, el show tendrá una duración aproximada de 2 horas y media. La organización ha subrayado que el espectáculo empezará a su hola, e igualmente han pedido que la gente acuda con tiempo al recinto.

Menores

Tanto el viernes como el sábado, los menores (16-17 años) deberán presentar un documento firmado por sus padres o tutores legales, a partir de las 18:00. Los adolescentes deberán llevar marcada la opción 1 del formulario y ponerse una pulsera para acceder al estadio. En el caso de menores de 15 años, deberán entrar con el padre, madre o tutor legal, con el documento de consentimiento (marcada la opción 2) y la pulsera identificativa.

Para evitar largas colas, la organización recomienda traer el permiso impreso y rellenado desde casa. Puedes descargar el permiso desde aquí.

Entradas

Todas las personas que compraron la entrada del concierto recibirán una nueva entrada por correo electrónico, desde el 15 al 18 de junio. Se han realizado modificaciones en algunas puertas del acceso con respecto a la versión anterio. Por ello, deberán utilizar la última versión recibida, donde se encuentra la información actualizada.

La organización de Mitoaroa III ha señalado que para acceder al evento se deberá disponer de una entrada válida, que sólo se exigirá mostrar en la pantalla del móvil. No se admitirán fotos de pantalla ni será necesaria la impresión de entradas. Además, si se sale de la zona, no se podrá volver a entrar.

El acceso a pista se hará por las puertas 20 y 26. El resto entrarán por la puerta que aparece en la misma entrada.

Las personas con movilidad reducida deberán disponer de su entrada PMU para acceder a las zonas habilitadas. Solo las personas que dispongan de este tipo de entrada podrán acceder en silla de ruedas, con andador o con otros y elementos de apoyo similares. Si tienes alguna duda sobre accesibilidad o movilidad reducida, ponte en contacto con la organización antes del evento: sarrerak@mitoaroa.eus.

Objetos permitidos y prohibidos

Según ha informado la organización, están permitidas botellas blandas de plástico de 500 ml como máximo (sin tapones), bolsos y mochilas pequeñas, teléfono móvil, baterías extermas, cremas solares (excepto las de formato aerosol) y medicamentos (con la documentación correspondiente).

Los objetos prohibidos son botellas y envases de vidrio, latas, termos rígidos, botellas de plástico rígidas, bebidas alcohólicas traídas del exterior, drogas ilegales, cámaras profesionales, objetos intercambiables, trípodes, palos de selfie, drones, grabadoras de audio, láser, equipos de sonido portátiles, maletas, mochilas de gran tamaño, cascos de moto, sillas plegables, sombrillas, hamacas, paraguas grandes o de punta afilada, armas de cualquier tipo, tijeras, material pirotécnico, aerosoles, material inflamable y animales domésticos (excepto perros guía).

Comida y bebida

La organización del evento ha adelantado que habrá puestos de comida y bebida tanto dentro como fuera del estadio.

Se venderán vasos reutilizables, a dos euros, que se podrán devolver.

Pagos

El pago con tarjeta será la forma más directa de comprar cualquier cosa en Mitoaroa III, y las tarjetas de crédito y débito serán aceptadas en todas las barras. Si quieres pagar con dinero en efectivo, deberás comprar previamente una tarjeta QR en los puntos de carga habilitados para ello. Las cargas deberán hacerse en múltiplos de cinco euros y, si al finalizar el ejercicio sobra dinero en la tarjeta QR, no hay problema: la organización se ha comprometido a devolverlo antes del 7 de julio.

Servicio de lengua de signos

Habrá un servicio de interpretación en lengua de signos, en colaboración con Euskalgorrak. Para ello, en la parte inferior del escenario, se habilitará un espacio especial para que los usuarios puedan ver bien a la persona intérprete.

Este espacio está pensado para personas con pérdida auditiva o discapacidad auditiva y para usuarias de la lengua de signos.

Si necesitas este servicio y ya tienes entrada, ponte en contacto (escribiendo al correo sarrerak@mitoaroa.eus) para poder acceder a la zona habilitada.

Puntu Morea

Durante todo el acto estará habilitado un punto violeta. El personal con chaleco morado prestará atención y apoyo en caso de violencia o agresión sexista.

En Mitoaroa III no se permitirá ninguna agresión. Si lo ves durante el concierto, llama al +34 618208290.

En caso de duda sobre algún tema no mencionado en esta guía, consulta el propio FAQ elaborado por el equipo de ZETAK.