Zetak taldeak ikuskizun berri bat iragarri du 2027ko urtarrilerako; sarrerak igandean salgai
Pello Reparazek ezustekoa eman du Mitoaroa IIIren lehen kontzertuaren amaieran. Proiektu berriak "Km0" izena izango du eta datorren urteko urtarrilean iritsiko da. San Mameseko bigarren kontzertua zuzenean emango dute gaur ETB2n eta ETBOnen.
Zetakek, Pello Reparaz buru duen talde nafarrak, Zetakek, ikuskizun berri bat iragarri du, 2027ko urtarrilerako. San Mamesen Mitoaroa III ikuskizunaren lehen gauaren amaieran jakinarazi da berria, eta taldeak ezustean harrapatu ditu ikusleak.
Ikuskizun berriaren izenburua "Km0" izango da, baina oraingoz ez dute formatuari edo edukiari buruzko xehetasun gehiagorik emango. Taldeak baieztatu du sarrerak igande honetan jarriko dituztela salgai.
Iragarpen honekin, Zetakek etapa berri bati hasiera emango dio Mitoaroa IIIen ondoren. Taldeak egungo euskal musikaren erreferentzia gisa sendotzea lortu du, musika, ikuskizun bisuala eta berrikuntza eszenikoaren aldeko apustu sendoa uztartuz.
"Km0" lanak ikusmin handia sortu du bertaratutakoen artean, eta gogo biziz hartu dute Pello Reparaz buru duen taldearen hurrengo lanaren aurrerapena.
San Mamaeseko bigarren kontzertua zuzenean eskainiko dute gaur ETB2k eta ETBOnek.
Zetaken 'Mitoaroa III' ikuskizun historikoa, zuzen-zuzenean, larunbatean, San Mamesetik, ETB2n eta ETB ONen
Ikuskizun erraldoia San Mamesen
"Km0" ikuskizun berriaren iragarpena gau historiko baten amaieran iritsi zen. 40.000 ikusletik gora bildu ziren San Mamesen, ZETAKen Mitoaroa III ikuskizuneko lehen emanaldian. 2084. urtean girotutako distopia futurista baten bidez, musikaren, antzerkiaren, ikus-entzunezkoen eta performancearen arteko mugak lausotu zituen proposamenak.
Ekoizpenak 275 artista batu zituen, eta azken urteotan Euskal Herrian sortutako kultur ekoizpen handienetako bat bihurtu zen. Pello Reparazen esanetan, ZETAKen inguruan sortutako mugimendua fenomeno musikal hutsa izatetik fenomeno kultural izatera igaro da.
Gaueko une nabarmenenetako bat Fillas de Cassandra talde galiziarraren parte-hartzea izan zen. Era berean, Samantha Hudson ere agertu zen ikuskizunaren kontakizunean txertatutako esku-hartze batean, gizartearen molde zurrunak eta aniztasuna hizpide izan zituen bakarrizketa batekin.
Ikuskizunak hizkuntza gutxituen aldeko aldarria ere egin zuen, eta euskarak protagonismo berezia izan zuen komunitatea eraikitzeko, kultura transmititzeko eta etorkizuna irudikatzeko tresna gisa.
Une hunkigarrienetako batean, Jose Angel Iribarrek eta Inaxio Kortabarriak estadioa zeharkatu zuten Ikurriña eta Nafarroako bandera eskuetan zituztela. Keinu horrek 1976ko Atotxako derbian egindako ekintza historikoa gogorarazi zuen, memoria kolektiboaren eta ondare horren transmisioaren sinbolo bihurtuta.
Emanaldian parte hartu zuten, halaber, Aitziber Garmendiak, Yune Nogueirasek, Antton Telleriak, Javier Botetek, Kandido Urangak, Erika Olaizolak, Jon Plazaolak, Angel Alkainek, Grisonek eta Albert Plak, musikatik harago doan diziplina anitzeko ikuskizuna indartuz.
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2084 urtean kokatutako distopia futurista baten bidez, musika, antzerkia, ikus-entzunezkoak eta performancea uztartu zituen, bart, Zetak taldeak San Mamesen, 40.000 ikusleren aurrean. Une hunkigarrienetakoa, Jose Angel Iribarrek eta Inaxio Kortabarriak estadioko pasabide nagusia zeharkatu zutenekoa izan zen, ikurriña eta Nafarroako bandera eskuetan hartuta, 1976ko Atotxako desobedientzia-ekintza gogorra ekarriz.
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