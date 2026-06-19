'Mitoaroa III', ikusmin handia ikusleen artean
Milaka lagun hurbildu dira San Mamesera Zetak taldeak prestatu duen ikuskizunaz gozatzeko. Guztira, 80.000 lagunek gozatuko dute “Mitoaroa III” esperientzia bereziaz.
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The Hivesek, Corrosion of Conformityk eta Imelda Mayk Mendizabala piztu dute
Bart, ostegunarekin, rockaren sua piztu da Gasteizen, Mendizabalako eremuan. Azkena Rock jaialdiak aurretik dituen bi gauetan, Alice Cooper, Social Distortion, Jason Isbell, Circle Jerks, Evaristo, Discharge, Superchunk...
Pello Reparaz: "Azken garaiko egoera geopolitikoetatik dator 'Mitoaroa III' egiteko motibazioa"
ETBko Nazioarteko gaien buruak, Mikel Reparazek, bere ohiko gaiak alde batera utzi eta lehengusu Pello Reparazi elkarrizketa egin dio Zetaken Mitoaroa III ikuskizunaren bezperan. San Mameseko ikuskizunaren zertzelada batzuk kontatu dizkio eta bestelako gai ugari jorratu dituzte, alor pertsonala ere ikututa.
Pello Reparaz: "Tentsio handia dago, argi eta garbi"
Mitoaroa III-ren atarian, Mikel Reparaz kazetariak Pello Reparaz elkarrizketatu du. Solasaldia ostegunean, ekainak 18, egongo da ikusgai, ETB1en (21:45ean) eta ETB2n (23:15ean). Musikariak adierazi du "beharbada hurrengo hilabeteetan ordainduko dugun tentsio maila" jasaten ari direla ikuskizuna prestatzeko lanetan.
'Mitoaroa', Atik Zra
Zetak taldeak Mitoaroa trilogia itxiko du ostiral-larunbatetan San Mamesen, 80.000 pertsonaren aurrean. Zetaken eta Mitoaroaren errepasoa egin dugu, burutik burura.
Zetaken 'Mitoaroa III' ikuskizun historikoa, zuzen-zuzenean, larunbatean, San Mamesetik, ETB2n eta ETB ONen
Ostegun honetan, Mikel Reparaz kazetariak Pello Reparazi elkarrizketa zabala egingo dio. Ikusgai izango da ETB1en (21:45ean) eta ETB2n (23:15ean), "Bizi Natura" saioaren ondoren
Azkena Rock Festival: rock-and-rolla besterik ez, baina atsegin dugu
Ostegunean hasiko da, Gasteizen, euskal rockzaleen urteko hitzordu behinena, kutsu klasikoz, ohi bezala, Alice Cooper, The Adicts, Circle Jerks, Evaristo, Superchunk, Therapy? eta Social Distortionen eskutik berbarako, baina gaur-gaurko taldeekin ere, hala nola Carpenter Brut, Hallas, 70eko oihartzunak gorabehera, Alcalá Norte eta Sleaford Mods.
Peiremans+ taldeak abenduko birako kontzertuetako sarrera guztiak saldu ditu
Gorka Urbizuk, Imanol Ubedak, Marino Goñik eta Txikik osatzen duten taldeak minutu gutxian saldu ditu Biarritzen, Azpeitian, Gasteizen, Iruñean, Donostian eta Bilbon eskainiko dituzten emanaldietarako txartel guztiak.
Honelakoa izango da Juanes, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini eta Süneren kontzertua ostiral honetan, Bilbon
Emanaldiak Casilda Iturrizar parkean izango dira ostiralean, ekainak 12, 16:00etatik 22:00etara, eta 23:00etatik 23:30era 1.500 dronek ikuskizuna egingo dute Bilboko zeruan.