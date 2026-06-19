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'Mitoaroa III', ikusmin handia ikusleen artean

Iragarkia
Mitoaroa III, ikusmin handia publikoaren artean
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Milaka lagun hurbildu dira San Mamesera Zetak taldeak prestatu duen ikuskizunaz gozatzeko. Guztira, 80.000 lagunek gozatuko dute “Mitoaroa III” esperientzia bereziaz.

Aisia Bilbo Musika

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