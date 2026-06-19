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'Mitoaroa III', gran expectación entre el público

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Mitoaroa III, ikusmin handia publikoaren artean
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 'Mitoaroa III', ikusmin handia ikusleen artean
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EITB

Última actualización

Miles de personas se han acercado a San Mamés para disfrutar del espectáculo de Zetak. Un total de 80 000 personas disfrutarán de la experiencia 'Mitoaroa III'.

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