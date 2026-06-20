'MITOAROA III'
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zetakek erresistentziaren, oroimenaren eta irudimenaren gotorleku bilakatu du San Mames

Iragarkia
zetak mitoaroa pello reparaz
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

2084 urtean kokatutako distopia futurista baten bidez, musika, antzerkia, ikus-entzunezkoak eta performancea uztartu zituen, bart, Zetak taldeak San Mamesen, 40.000 ikusleren aurrean. Une hunkigarrienetakoa,  Jose Angel Iribarrek eta Inaxio Kortabarriak estadioko pasabide nagusia zeharkatu zutenekoa izan zen, ikurriña eta Nafarroako bandera eskuetan hartuta, 1976ko Atotxako desobedientzia-ekintza gogorra ekarriz. 

Euskal musika Musika Bilbo Eguneko Titularrak Kontzertuak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X