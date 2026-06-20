'MITOAROA III'
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Zetak transforma San Mamés en un alegato de resistencia, memoria e imaginación

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zetak mitoaroa pello reparaz
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zetakek erresistentziaren, oroimenaren eta irudimenaren gotorleku bilakatu du San Mames
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EITB

Última actualización

A través de una distopía futurista ambientada en 2084, Zetak fusionó anoche en San Mamés música, teatro, audiovisuales y performance en un espectáculo de gran carga visual y simbólica. Uno de los momentos más emotivos de la velada llegó cuando José Ángel Iribar e Inaxio Kortabarria recorrieron la pasarela principal del estadio portando la ikurriña y la bandera de Navarra, en recuerdo del acto histórico protagonizado en Atotxa en 1976.

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