Zetak transforma San Mamés en un alegato de resistencia, memoria e imaginación
A través de una distopía futurista ambientada en 2084, Zetak fusionó anoche en San Mamés música, teatro, audiovisuales y performance en un espectáculo de gran carga visual y simbólica. Uno de los momentos más emotivos de la velada llegó cuando José Ángel Iribar e Inaxio Kortabarria recorrieron la pasarela principal del estadio portando la ikurriña y la bandera de Navarra, en recuerdo del acto histórico protagonizado en Atotxa en 1976.
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'Mitoaroa III', gran expectación entre el público
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Pello Reparaz: "La coyuntura geopolítica que vivimos últimamente me ha motivado a hacer Mitoaroa III"
El jefe de internacional de ETB, Mikel Reparaz, ha abandonado sus temas habituales para entrevistar a su primo Pello Reparaz en vísperas del espectáculo Mitoaroa III de Zetak. Le ha contado algunas pinceladas del espectáculo de San Mamés y han tratado otros muchos temas, tocando también el ámbito personal.
Guía práctica para 'Mitoaroa III': horarios, entradas, cómo pagar y qué se puede llevar
El estadio de San Mamés acogerá el viernes y el sábado el espectáculo de Zetak. Antes de asistir, hemos recopilado información de interés para quienes vayan a acudir.
Pello Reparaz: "La verdad es que hay mucha tensión"
A las puertas de Mitoaroa III, el periodista Mikel Reparaz ha entrevistado a Pello Reparaz, para una charla que se emitirá este jueves, 18 de junio, en ETB1 (21:45 horas) y ETB2 (23:15 horas). El músico admite que en los preparativos del espectáculo están soportando un nivel de presión que quizás paguen los próximos meses.
'Mitoaroa', de la A a la Z
Zetak cerrará la trilogía Mitoaroa el viernes y el sábado ante 80 000 personas, en una doble cita en San Mamés. Repasamos el camino que ha llevado al grupo navarro hasta el estadio bilbaíno.
125 agentes culturales reclaman "transparencia e igualdad" a la hora de repartir dinero público
Entre los artistas que han firmado el documento se encuentran músicos como Fermín Muguruza, Hofe, Anari, Denso, Eire, Ezpalak, Esanezin, Merina Gris, La Txama, Süne y TOC.