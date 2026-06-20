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Abian da Osakidetzako EPEaren bigarren eguna, zeladore, erizaintzako laguntzaile eta zerbitzuetako langile izateko probekin

Ostiralean hasi eta igandera bitartean, 9 kategoria profesionaletako aztekerketak ari dira egiten BECen. 101.000 hautagai dira orotara, 3.764 lanpostu betetzeko.

Iragarkia
BARAKALDO (BIZKAIA), 19/06/2026.- Osakidetza ha iniciado este viernes las pruebas selectivas de la primera fase de la OPE 2023-2024-2025, un proceso histórico tanto por el número de plazas ofertadas, 3.764 de 9 categorías, como por la participación prevista, 101.693 aspirantes, a quienes ha acompañado en la primera jornada el consejero de Salud, Alberto Martínez. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00

Azterketa eguna, BECen. Argazkia: EFE.

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EITB

Azken eguneratzea

Ostiralean bezala, gaur ere milaka lagunen bilgune izango da BEC, Osakidetzak inoiz egin duen Enplegu Publikoaren Eskaintza handienaren azterketak egiten ari baitira bertan. 3.764 lanpostu betetzeko eskaintza egin du Osasun Sailak, eta 101.693 pertsonak eman dute izena prozesuan parte hartzeko. 

Ostiralean egin zituzten administrazioko eta kudeaketako goi mailako teknikari, fisioterapeuta eta laborategiko teknikari espezialista postuetarako azterketak. 

Gaur, 09:30ean hasi da zeladoreen azterketa, eta 22.839 hautagai dira 376 plaza betetzeko (kategoria horrek bildu ditu hautagai gehien). 13:30ean, erizaintzako laguntzaileen azterketa izango da, eta 15.073 hautagai aurkeztu dira 927 lanpostutara. 17:30ean, berriz, zerbitzuetako langileen postuetarako azterketa hasiko da, eta 6.757 hautagaik eman dute izena 272 lanpostuetako bat eskuratzeko. 

Bihar, igandea, azken azterketa eguna izango da, 42.993 izangai bilduko dira BECen. Erizaintza, administrazioko laguntzaile eta administrari lanpostuak betetzeko azterketak egingo dituzte. 

Neurri bereziak beroagatik

Iganderako iragarrita dagoen bero sapari aurre egiteko, neurri bereziak hartu ditu Osakidetzak BECen: larrialdietako lantaldea indartu dute eta, besteak beste, iturriak jarri dituzte pasilloetan, azterketara sartzerakoan jendeak ura behintzat eskura izan dezan.

Gomendioak

Osakidetzak BECera denborarekin joateko gomendatu die hautagaiei, behin ateak itxita ez baitute sartzen utziko. Larunbatean auto-ilarak izan dira, eta bat baino gehiago gelditu dira azterketara sartu ezinda, berandu iritsi baitira. 

Azterketa bakoitza egin baino 45 minutu lehenago irekiko dira pabiloiak. Nahitaezkoa izango da nortasun agiri ofizial bat aurkeztea eta boligrafo urdina edo beltza eramatea. Garraio publikoa erabiltzeko ere gomendatu dute, aparkatzeko lekuak mugatuak baitira.

Metro Bilbaok zerbitzua indartu du. Era berean, larrialdietako profesionalak, ertzainak eta udaltzainak ere egongo dira, eta Barakaldoko Udalak espazio bereziak prestatuko ditu mugikortasuna errazteko; autobusentzako aparkaleku bat, besteak beste.

Azterketei lotutako informazio guztia Osakidetzako Enplegu Publikoaren Eskaintzaren webgunean dago, hautagai guztien eskura.

"Asteburu historikoa"

Alberto Martinez Osasun sailburuak azpimarratu duenez, "inoizko parte hartze handiena izango da, eta asteburu historikoa da, benetan garrantzitsua baita bai lan-merkatuarentzat bai Euskadiko osasun-sistemarentzat".

Martinezen ustez, Euskal Osasun Zerbitzuarentzat "urteko hitzordu profesional garrantzitsuena da bertan bilduko diren pertsonen kopuruari dagokionez".

Horren arabera, 700 egokitzapen inguru egin dira probetan baldintza berdinak bermatzeko, entzumen-, ikusmen- edo mugikortasun-zailtasunak dituzten pertsonentzat, eta zeinu-hizkuntzako interpreteak eta bularra ematen ari diren amentzat gune egokituak egongo dira. Ospitaleratutako 70 pertsonak azterketa berme guztiekin egin ahal izango dutela ere adierazi du.

Sailburuak dispositiborako mobilizatutako 900 profesionalen lankidetza nabarmendu du, eta Osakidetza "Euskadiko erakunderik handiena" dela gogorarazi, egiturazko 34.000 plaza dituelako, urtean 46.000 kontratazio egiten dituelako eta 5.425 plazako lan eskaintza publikoa atera duelako. Irailetik aurrera bigarren azterketa txanda bat egingo da lehen honetan sartu ez diren kategoriekin, emagin edo buru-osasuneko erizainenak, besteak beste. 

"Datuek berez hitz egiten dute: inbertsio gehiago Osakidetza indartsuagoa izateko, plantilla zabalagoa eta indartua izateko", erantsi du sailburuak.

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