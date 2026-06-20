Arranca la segunda jornada de la OPE de Osakidetza con exámenes para celadores, auxiliares de enfermería y personal de servicios

Al igual que el viernes, el BEC vuelve a ser hoy punto de encuentro de miles de personas que realizan los exámenes de la mayor Oferta Pública de Empleo de la historia de Osakidetza. En esta primera tanda se ofertan 3764 puestos de nueve categorías, a los que aspiran un total de 101 693 personas.

El viernes se realizaron los exámenes para los puestos de técnico superior de administración y gestión, fisioterapeuta y técnico especialista de laboratorio.

Hoy ha comenzado a las 09:30 horas el examen de celadores, con 22 839 aspirantes para cubrir 376 plazas. A las 13:30 horas comenzará el examen de auxiliares de enfermería, en la que 15 073 aspirantes optarán a alguna de las 927 plazas; y, por último, a las 17:30 horas dará inicio el examen para los puestos de personal de servicios, con 272 plazas y 6757 aspirantes.

Mañana, domingo, será la última jornada de exámenes, con pruebas para los puestos de enfermería, auxiliares administrativos y administrativos a los que optarán un total de 42 993 aspirantes.

Medidas por el calor

Ante la previsión de altas temperaturas, el domingo, Osakidetza reforzará el dispositivo de emergencias y adoptará medidas específicas para garantizar el bienestar de las personas aspirantes. Entre ellas, se instalarán 16 fuentes de agua en los pasillos del BEC para facilitar la hidratación durante el acceso a los pabellones.

Recomendaciones

Osakidetza recomienda a las personas aspirantes acudir con suficiente antelación al BEC, ya que no se permitirá el acceso una vez iniciadas las pruebas. Hoy han sido más de una las personas que han quedado sin poder acceder, ya que se han encontrado retenciones y han llegado tarde.

La apertura de pabellones se realizará 45 minutos antes de cada examen. Será obligatorio presentar un documento oficial de identidad y acudir con bolígrafo azul o negro. También se aconseja el uso de transporte público, dado que el aparcamiento en la zona puede resultar limitado.

Metro Bilbao reforzará la frecuencia de sus servicios, mientras que también se incrementarán los dispositivos de transporte público. Asimismo, se contará con la presencia de efectivos de Emergencias, Ertzaintza y Policía Municipal, y el Ayuntamiento de Barakaldo habilitará espacios específicos para facilitar la movilidad, incluido un aparcamiento para autobuses.

Toda la información detallada sobre horarios, distribución por apellidos, ubicación de pabellones y accesos está disponible en la web de la OPE, accesible para las personas inscritas.

"Fin de semana histórico"

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha subrayado que se trata de “un fin de semana histórico con récord de participación”, un acontecimiento “realmente importante tanto para el mercado laboral como para el sistema sanitario de Euskadi”.

Martínez ha destacado que el Servicio Vasco de Salud protagoniza “la cita profesional más destacada del año en lo que a congregación de personas se refiere”.

Asimismo, ha explicado que se realizarán cerca de 700 adaptaciones para garantizar la igualdad de condiciones durante las pruebas, con salas específicas para personas con dificultades auditivas, visuales o de movilidad, intérpretes de lengua de signos y espacios adaptados para madres lactantes. También ha señalado que alrededor de 70 personas hospitalizadas podrán realizar el examen con todas las garantías.

El consejero ha valorado la colaboración de los cerca de 900 profesionales movilizados para el dispositivo y ha definido a Osakidetza como “la organización más grande de Euskadi”, con 34.000 plazas estructurales, 46.000 contrataciones anuales y una nueva OPE de 5.425 plazas.

“Las cifras hablan por sí solas, más inversión para una Osakidetza más fuerte, con una plantilla ampliada y reforzada”, ha concluido.