ZETAKen Mitoaroa III ikuskizun historikoa, zuzen-zuzenean, larunbatean, San Mamesetik, ETB2n eta ETB ONen
EITBk zuzenean eskainiko du larunbateko Mitoaroa III kontzertua San Mamesetik zuzenean. Kontzertu soil batetik harago, etorkizunera eramango gaituen esperientzia proposatu du ZETAKek oraingoan, musika, narrazioa eta teknologia uztartuz. Eta bertan izango da EITB emanaldi historikoa eskaintzeko. Xabier Garcia Ramsden kazetaria izango da oraingoan ere ETBko emanaldiaren sarrera egiteaz arduratuko dena.
Berebat, ahalegin teknologiko handia egingo da kontzertua zuzenean eskaintzeko: 30 lagunetik gora jardungo dira, UM2a erabiliko dute eta 28 kamerek jasoko dituzten irudiak, ETBko eta ZETAKeko lantaldearen artean.
Mikel Reparazek Pello Reparazi elkarrizketa berezia
Kontzertuaren aurretik, halaber, Mikel Reparaz albistegietako kazetariarekin Pello Reparazek izango duen solasaldi pausatua ikusi eta entzuteko aukera izango dugu ostegun honetan, ETB1en eta ETB2n, Mitoaroa III ardatz dutela. ETB2n elkarrizketak gaztelaniazko azpitituluak izango ditu.
Mitoaroa III kontzertua EITBk zuzenean eskainiko du, gaueko 22:00etatik aurrera, ETB2n, ETB2 ONen, ETB ONen, PRIMERANen eta GUAUn .
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