El histórico espectáculo de ZETAK Mitoaroa III, este sábado en directo desde San Mamés en ETB2 y ETB ON
Este jueves, el periodista de informativos Mikel Reparaz entrevistará a Pello Reparaz en ETB1 (21:45h) y ETB2 (23:15h), tras los especiales de "Bizi Natura".
EITB ofrecerá en directo el concierto Mitoaroa III del sábado desde San Mamés. Más allá de un simple concierto, ZETAK propone en esta ocasión una experiencia que nos llevará al futuro, una combinación de música, narración y tecnología. El periodista Xabier García Ramsden será el encargado de presentarlo para ETB.
Además, se realizará un gran esfuerzo tecnológico para ofrecer el concierto en directo, con un equipo profesional de más de 30 personas, la UM2 e imágenes que recogerán las 28 cámaras entre el equipo de ETB y ZETAK.
Mikel Reparaz entrevista especial a Pello Reparaz
Antes del concierto, también, podremos ver y escuchar la entrevista que mantendrá Pello Reparaz con el periodista de informativos Mikel Reparaz, este jueves en ETB1 y ETB2. Una conversación en tono sosegado en la que el líder de ZETAK hablará de su proyecto artístico MItoaroa III. La emisión de ETB2 llevará subtítulos en castellano.
El concierto Mitoaroa III del sábado será ofrecido en directo por EITB, a partir de las 22:00 de la noche en ETB2, ETB2 ON, ETB ON, PRIMERAN y GUAU.
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